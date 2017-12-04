به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین‌المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی)، ساعت ۹ بامداد چهارشنبه و پنجشنبه ۱۵ آذرماه جاری با حضور دانشمندان بزرگ کشور و سفرا و رایزنان فرهنگی کشورهای خارجی در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس آغاز بکار می کند.

این در حالیست که همایش یادشده تا ۱۶ ماه جاری ادامه دارد و سخنرانان متعددی در این رویداد حضور می یابند.

در همایش بین‌المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران سید جواد طباطبایی، فیلسوف و بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس به عنوان سخنران ویژه حضور دارند.

دبیر علمی همایش یادشده سید صادق سجادی و مجید دهقانی دبیر اجرایی است و توسط مرکز دایره المعارف اسلامی برگزار خواهد شد؛ حضور دانشمندان برجسته کشور نظیر، دکتر سیدجواد طباطبائی، دکتر سید صادق سجادی، دکتر عبدالمجید ارفعی، دکتر احمد اقتداری، دکتر اصغر دادبه، دکتر کامیار عبدی، دکتر علیرضا عسکری چاوردی و... در این همایش قطعی است.

همچنین بزرگداشت دکتر عبدالمجید ارفعی و استاد احمد اقتداری به همراه پخش مستند زندگی و خدمات یکی بزرگترین رجال فرهنگی ایران، از برنامه‌های دیگر این همایش خواهد بود. این درحالیست که حضور در سالن همایش برای عموم بلامانع است.