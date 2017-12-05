نمایندگان ایران در دسته ۷۲ کیلوگرم قهرمان و نایب قهرمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در سومین روز از رقابت های جهانی وزنه برداری معلولین که به میزبانی مکزیکوسیتی در حال برگزاری است، سه نماینده ایران به روی تخته رفتند. مانی دهباشی اولین نماینده ایران در این روز بود که در رقابت های دسته ۴۹ کیلوگرم به مصاف حریفان رفت و با مهار وزنه ۱۴۷ کیلوگرمی در حرکت دوم به عنوان پنجم جهان دست یافت. دهباشی اولین حضور خود در مسابقات برون مرزی را تجربه می کند و از ملی پوشان جوان تیم وزنه برداری است .

عناوین اول تا سوم این دسته نیز به ترتیب به نمایندگان چین با رکورد ۱۸۱ کیلوگرم، قطر با رکورد ۱۷۸ کیلوگرم و نیجریه با ۱۷۵ کیلوگرم رسید.

در رقابت های دسته ۷۲ کیلوگرم هم نمایندگان ایران به دو مدال طلا و نقره دست یافتند. در این دسته مرادی با ثبت رکورد ۲۰۹ کیلوگرم به عنوان قهرمانی و نشان طلا دست یافت، روح اله رسمتی دیگر وزنه بردار ایران در رقابت های این دسته با رکورد ۲۰۸ کیلوگرم نایب قهرمان شد و نقره گرفت و نشان برنز هم با رکورد ۲۰۸ کیلوگرم به نماینده چین رسید.

بدین ترتیب ایران تا کنون موفق به کسب یک نشان طلا، ۲ نقره و یک برنز شده است.

در چهارمین روز از رقابت ها مجید فرزین و علی حسینی در رقابت های دسته ۸۰ کیلوگرم از ساعت ۱۹:۱۰ به وقت محلی و ۴:۴۰ روز چهارشنبه به وقت تهران، با حریفان خود روبرو می شوند.

رقابت های جهانی مکزیک از ۱۱ تا ۱۷ آذر ماه به میزبانی مکزیکوسیتی برپاست و تیم ملی ایران با ۱۴ نماینده خود در این رویداد حضور یافته است.