به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، نمایش «خط بریل» به نویسندگی و کارگردانی مهدی شیخوند و تهیه کنندگی دریا نظری از روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه ساعت ۱۸ در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.

در این اثر نمایشی که تا جمعه ۲۴ آذر ماه روی صحنه است دریا نظری، مهدی شیخوند، علی خونساری، فهیمه گردان بازیگر و پرویز پورحسینی، سیامک صفری، لوون هفتوان به عنوان بازیگران ویدیویی حضور دارند.

در توضیح این نمایش آمده است: زنی ساعت ۸ شب سوار تاکسی می شود. انگار اون سه تا کور بودن و من کاغذ. می خواستن با خط بریل رو تنم بنویسن. با خط بریل رو تنم نوشتن...

هم اکنون نمایش های «آکواریوم» به کارگردانی سیامک احصایی در تالار چهارسو، «عروسی» به کارگردانی مهدی اخوان در تالار قشقایی، «فرق ا.وسط» به کارگردانی رسول کاهانی، «آبجی» به کارگردانی مهدی شاه پیری در تالار سایه و «ما تا ابد در قطب می مانیم» به کارگردانی رحیم نوروزی در کافه تریای تالار چهارسو - سایه میزبان تماشاگران تئاتر هستند.