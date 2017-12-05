انفجار و آتش سوزی در واحد مسکونی/دو نفر مصدوم شدند

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انفجار و آتش سوزی در واحد مسکونی ساعت ۵:۲۳ صبح امروز صدای انفجار شدیدی آسایش شهروندان را در خیابان آیت الله سعیدی برهم زد و بلافاصله ایستگاه شماره ۳۳ با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان مسکونی سه طبقه بود که در هر طبقه یک واحد ۵۰ متری وجود داشت. انفجار در طبقه دوم صورت گرفت و شدت انفجار به حدی بود که تمام شیشه ها و در را تخریب و به دیوارها آسیب رسیده بود و حتی درهای واحدهای بالا و پایین شکسته بود اما منجر به تخریب دیوارها نشده بود.

وی گفت: بر اساس این انفجار واحد دچار آتش سوزی شده بود و زمانی که آتش نشان ها رسیدند بخش هایی از واحد کاملا شعله ور بود و دود در همه ساختمان پخش بود.

ملکی گفت: ساکنان این واحد، زن و مرد جوانی بودند که از واحد خارج شده بودند اما دچار سوختگی های نسبتا شدیدی شده بودند. آتش نشان ها در اولین اقدام این دو نفر را از ساختمان خارج کرده و به اورژانس تحویل دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: عملیات خاموش کردن آتش هم بلافاصله شروع و از سرایت آن به واحدهای دیگر جلوگیری شد و دود حاصل از انفجار و آتش نیز با عملیات خاص از ساختمان خارج شد.

ملکی درباره علت حادثه گفت: کارشناس آتش نشانی پس از بررسی های لازم عنوان کرد که نشت گاز از آبگرمن و رسیدن آن به شعله باعث این انفجار شد.