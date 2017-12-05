ابداع روشی تازه برای کشف سریع تر زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بررسی ها نشان می دهد دقایقی قبل از وقوع زلزله تغییرات بسیار جزئی در گرانش و جاذبه زمین رخ می دهد و اگر محققان بتوانند به موقع از این تغییرات مطلع شوند چند دقیقه زمان برای نجات جان انسان ها و پناه گرفتن آنها در سرپناه های ایمن باقی خواهد بود.

نتایج یک بررسی تازه که در نشریه ساینس منتشر شده و بر مبنای زلزله مرگبار ژاپن در سال ۲۰۱۱ صورت گرفته، نشان می دهد تغییرات گرانش زمین می تواند بزرگی زلزله پیش رو را سه دقیقه قبل از وقوع آن ممکن کند.

پیش بینی زلزله در سال های اخیر اهمیت بسیار زیادی یافته، به خصوص که نتایج یک پژوهش علمی دیگر که امسال در نشست سالانه انجمن زمین شناسی آمریکا ارائه شد نشان می دهد از سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش موارد وقوع زمین لرزه ها خواهیم بود و علت این مساله کند شدن چرخش زمین است.

زلزله ۹ ریشتری توهوکوی ژاپن در سال ۲۰۱۱ چنان قدرتمند بود که بر گرانش زمین در آن بخش از جهان تاثیر گذاشت و آن را کاهش داد. جالب آنکه در ابتدا قدرت این زلزله ۷.۹ ریشتر تخمین زده شده بود و ژاپنی ها بعد از سه ساعت توانستند شدت واقعی آن را برآورد کنند.

علائم مربوط به گرانش زمین با سرعتی بیش از ۲۹۷۷۲۸۶۴۰ متر در ثانیه جابجا می شوند و در صورت ردگیری به موقع آنها چند دقیقه ای زمان برای اعلام هشدار و نجات جان مردم باقی خواهد بود.