پیگیری تخصیص امکانات به کانون پرورش فکری مناطق زلزله زده در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشا، در دیدار مهناز فتاحی، سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه با حسن سلیمانی، نماینده منتخب مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، آخرین اقدام های انجام شده از سوی ستاد امداد فرهنگی کودک و نوجوان در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه تشریح شد.

فتاحی در این دیدار که در دفتر فرمانداری شهر صحنه انجام شد، به تبیین برنامه های این ستاد در مناطق زلزله زده پرداخت.

مدیر منطقه ای ستاد امداد فرهنگی کودک و نوجوان در مناطق زلزله زده گفت: من خود بچه جنگ هستم و امروز که مسئولیت کودکان به بنده سپرده شده است، هر کاری که از دستم برای کودکان بر بیاید دریغ نخواهم کرد.

وی افزود: کانون پرورش فکری همزمان با نیروهای امدادی به منطقه زلزله زده رسید و شروع به فعالیت برای بچه ها کرد.

مدیر منطقه ای ستاد امداد فرهنگی کودک و نوجوان مناطق زلزله زده افزود: نیروهای کانون پرورش فکری از سراسر کشور در حال آمدن به کرمانشاه و آماده انجام فعالیت در مناطق زلزله زده برای کودکان و نوجوانان هستند.

سلیمانی نیز در این دیدار با تحسین کارهای انجام شده از سوی ستاد امداد فرهنگی کانون پرورش فکری، خواستار برگزاری جلسه ای ویژه و مستقل با مسئولین ستاد امداد فرهنگی شد.

نماینده صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به فتاحی گفت: در جلسه ای که به زودی با حضرتعالی و همکاران شما خواهیم داشت، بیشتر با فعالیت های شما و همکارانتان در منطقه آشنا شویم.

سلیمانی با اعلام اینکه از تامین امکانات برای فعالیت ستاد امداد فرهنگی در مناطق زلزله زده حمایت خواهیم کرد، افزود: تلاش من این است که تلاش کانون پرورش فکری در مناطق زلزله زده در مجلس شورای اسلامی نیز دیده شود.