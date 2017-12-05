عکاسان طبیعت «در همین حوالی» را به نمایش می گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «در همین حوالی» که حاصل جستجوی پنج عکاس در طبیعت ایران است، روز جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ در گالری ایده پارسی افتتاح خواهد شد.

محمد جواد رییسی، علی اصغر امانخانی، سید جواد سیدی، داود محمدیان و زهرا احمدی عکاسانی هستند که فارغ از دغدغه های شهر نشینی به فضاهای طبیعی و بکر برخی نقاط ایران سفر کرده اند و با نگاهی خاص و خلاق توانسته اند این مناظر را با دوربین خود به تصویر بکشند.

نگاهی پویا، استفاده درست و به جا از فرم ها همراه با ترکیب بندی های خاص، از ویژگی های مجموعه عکس های این نمایشگاه است.

«در همین حوالی» با ۲۵ فریم عکس تا روز ۲۲ آذرماه پذیرای علاقه مندان خواهد بود.