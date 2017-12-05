۴۶ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ انتخاب رشته کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش در ظرفیت های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی از رشته های دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون سراسری سال ۹۶، مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ اجرا شده است.

وی افزود: داوطلبان انتخاب رشته در رشته های با آزمون و بدون آزمون مرحله تکمیل ظرفیت کنکور ۹۶ تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۱۴ آذر فرصت دارند رشته های مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۶ با نمره کل مساوی و یا بیشتر از یک (با توجه به کارنامه نتایج علمی اولیه) می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی http://www.sanjesh.org/ و مطالعه جدول رشته های تحصیلی و ظرفیت هر یک از آنها نسبت به ثبت نام در این رشته ها اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس های دانشگاه های فرهنگیان و پردیس خودگردان و ظرفیت های مازاد علوم پزشکی در کنکور ۹۶ تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۷ نفر برای ۱۳۵۹ کدرشته محل پذیرفته می شوند که تاکنون تعداد ۴۴ هزار و ۸۸۰ نفر در این مرحله انتخاب رشته کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس درخواست برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در برخی از کدرشته های تحصیلی پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد (به جز دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که پیش از این تکمیل ظرفیت برگزار کرده اند).

وی گفت: به همین منظور داوطلبانی که علاقمند به شرکت در این قبیل رشته های تحصیلی هستند اعم از اینکه در آزمون سراسری شرکت کرده یا نکرده اند، می توانند با مراجعه به دفترچه راهنمای این گونه رشته ها که به صورت جداگانه در سایت سازمان سنجش منتشر شده است نسبت به ثبت نام در این کدرشته ها اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: ظرفیت پذیرش در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیز ۷ هزار و ۹۹۸ نفر اعلام شده است که تاکنون ۱ هزار و ۲۵۳ نفر در این دوره ها انتخاب رشته کرده اند.

توکلی افزود: ثبت نام و انتخاب رشته منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می پذیرد و داوطلبان تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۱۴ آذر فرصت دارند رشته های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. در مجموع بیش از ۴۶ هزار نفر انتخاب رشته کرده اند.