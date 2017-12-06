به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی صبح چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح زمستانی پلیسراه استان از ۲۰ آذر ماه خبر داد.
وی افزود: به منظور اجرای طرح زمستانی در روز ۲۰ آذر ماه رزمایشی برگزار شده و تمامی امکانات پلیسراه در محورهای مواصلاتی اردبیل به کار گرفته خواهد شد.
رئیس پلیسراه استان تأکید کرد: در سال جاری پلیسراه استان طرح زمستانی را با محوریت ارتقا ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی و با تأکید به ایمنسازی گردنههای کوهستانی اجرا میکند.
به گفته فتاحی به صورت ویژه ایمنسازی تردد دو گردنه صائین و اسالم مورد تأکید است و به ویژه در سطح زمستانی مدیریت شرایط بحرانی و مدیریت زمان در حوادث در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه همکاری شهروندان با پلیسراه منجر به کاهش میزان خسارتها خواهد شد، ادامه داد: انتظار میرود با هدف کاهش خسارت و حوادث در زمستان شهروندان به رعایت قوانین و مقررات پایبند بوده و با پلیس همکاری کنند.
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