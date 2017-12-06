ازبکستان و افغانستان ۲۰ تفاهمنامه همکاری به امضا رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، افغانستان و ازبکستان ۲۰ تفاهمنامه همکاری با حضور «اشرف غنی» و «شوکت میر ضیایف» روسای جمهور ۲ کشور به امضا رساندند.

سران دو کشور امضای این توافقنامه‌ها را فصل نو همکاری میان ۲ کشور و منطقه دانستند و بر اجرایی شدن آنها متعهد شدند.

توافقنامه‌های امضاشده بین مقام‌های افغانستان و ازبکستان دربرگیرنده بخش‌های مختلف از جمله زراعت و کشاوزی، سلامت و بهداشت، کمک های گمرکی، اقتصادی، ترانزیتی و تحصیلات عالی است.

انتقال برق با ظرفیت ۵۰۰ کیلو-وات از ازبکستان به شمال افغانستان، احداث خط آهن «مزارشریف- هرات» و تامین امنیت مناطق مرزی به خصوص پل «حیرتان» از جمله تفاهمنامه هایی است که بین ۲ کشور امضا شد.

رئیس جمهوری افغانستان گفت که کشورش تلاش دارد تا ازبکستان را شریک تجاری خود سازد.

وی افزود: اطمینان می‌دهم که دولت و مردم افغانستان اراده‌ای راسخ دارند که در بخش تجارت و ترانزیت با ازبکستان دوستی پایدار داشته باشند از این رو برای تقویت تجارت باید یک هدف مشخص داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌هایی باید صورت گیرد که به نفع هر ۲ کشور تمام شود.

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان نیز گفت که خواهان تقویت روابط با افغانستان است و کشورش برای اجرایی شدن توافقنامه‌ها متعهد خواهد بود.

وی افزود: ازبکستان تلاش می‌کند که در بازسازی زیربناهای اقتصادی، حمل و نقل و انرژیِ کشور همسایه خود (افغانستان) سهم داشته باشد.