تاسیس پیمان آمبودزمان های اوراسیا منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای آمبودزمان‌های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای روسیه، قرقیزستان و ارمنستان روز گذشته در پایان برگزاری اجلاس بین‌المللی "صیانت از حقوق بشر در اوراسیا: تبادل بهترین تجربیات آمبودزمان‌ها" که در مسکو برگزار شد، یادداشت تفاهم همکاری‌های آمبودزمانی اوراسیایی را امضا کردند.

گفتنی است ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور پس از امضای این یادداشت تفاهم ابراز امیدواری کرد با تأسیس پیمان آمبودزمان‌های اوراسیا، شرایط لازم برای گسترش همکاری‌ها و تبادل بهترین تجربیات در امر رسیدگی‌های مؤثر به شکایات مردمی، مستقل از دخالت بیگانگان و برخی از کشورهای غربی فراهم شود.