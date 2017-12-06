هیچکدام از مراجع تقلید مخالف نظام نیستند/ جلوگیری از فضا سازی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی سه شنبه شب در مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مولی‌الموحدین شیراز تاکید کرد: لباس تبلیغ دین است و این فقط به معنای منبر نیست بلکه شامل کلیه کارهای فرهنگی می شود، بنابراین روحانی باید اهل مطالعه، زمان‌شناس و شجاع باشد.

وی تصریح کرد: مبلغ باید بصیر و از نقشه‌های دشمن آگاه باشد زیرا دشمن از راهی های مختلفی برای ضربه زدن استفاده می کند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: دشمن سعی دارد روحانیت را بی طرف نشان دهد و ان را مقابله نظام قرار دهد.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: هیچکدام از مراجع مخالف نظام نیستند بلکه همگی بر تقویت نظام تاکید دارند.

آیت الله خاتمی در ادامه سخنان خود خطاب به طلبه های جوان نیز گفت: اولین نکته‌ای که طلاب بعد از عمامه گذاری باید به آن توجه کنند این است که برای آنها تولدی دوباره اتفاق افتاده و این تولد همراه با مسئولیتی سنگین است.

وی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر عمامه گذاری طلاب ساماندهی شده و دیگر به صورت سلیقه‌ای انجام نمی‌شود و این مراسم بر اساس آیین‌نامه‌ای که طبق اصول اخلاقی و موادی تدوین شده است و در شورای عالی حوزه به تصویب رسیده، برگزار می‌گردد.

آیت الله خاتمی با تأکید بر اینکه دومین نکته و اصلی که یک معمم باید به آن توجه کند تفاوت لباسش با دیگر لباس‌ها است بیان کرد: لباس یک طلبه لباسی هدف‌دار با اهدافی مقدس و جهت‌دار با جهاتی مقدس است، لباس پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) بوده و اصل تعمم منتسب به امامان ما است.

امام‌جمعه موقت تهران تصریح کرد: معمم مسئولیت‌هایی دارد که باید آن را به عنوان یک تکلیف بداند، زیرا با پوشیدن لباس شناسنامه‌دار می‌شود و نشان هویت یک معمم است.

وی افزود: این لباس تداعی دین و معنویت می‌کند، بنابراین باید مراقب بود که این لباس خدشه‌دار نشود چرا که هر کاری که انجام دهید آن را به لباس شما تعمیم می‌دهند. معمم باید زینت لباسش باشد و این مهم‌ترین مسئولیت او است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روحانیونی مانند شهید آیت‌الله دستغیب که نقش سازنده‌ای در تاریخ داشتند بیان کرد: بدنه شهرها را معمم‌هایی ساخته‌اند که عامل بودند و خوب عمل کردند، بد عمل کردن یک معمم به نام دین و تمام روحانیت نوشته می‌شود.