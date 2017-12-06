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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

آیت الله خاتمی:

هیچکدام از مراجع تقلید مخالف نظام نیستند/ جلوگیری از فضا سازی

هیچکدام از مراجع تقلید مخالف نظام نیستند/ جلوگیری از فضا سازی

شیراز – عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: هیچکدام از مراجع مخالف نظام نیستند بلکه همگی بر تقویت نظام تاکید دارند بنابر این باید مراقب فضا سازی دشمنان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی سه شنبه شب در مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مولی‌الموحدین شیراز تاکید کرد: لباس تبلیغ دین است و این فقط به معنای منبر نیست بلکه شامل کلیه کارهای فرهنگی می شود، بنابراین روحانی باید اهل مطالعه، زمان‌شناس و شجاع باشد.

وی تصریح کرد: مبلغ باید بصیر و از نقشه‌های دشمن آگاه باشد زیرا دشمن از راهی های مختلفی برای ضربه زدن استفاده می کند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: دشمن سعی دارد روحانیت را بی طرف نشان دهد و ان را مقابله نظام قرار دهد.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: هیچکدام از مراجع مخالف نظام نیستند بلکه همگی بر تقویت نظام تاکید دارند.

آیت الله خاتمی در ادامه سخنان خود خطاب به طلبه های جوان نیز گفت: اولین نکته‌ای که طلاب بعد از عمامه گذاری باید به آن توجه کنند این است که برای آنها تولدی دوباره اتفاق افتاده و این تولد همراه با مسئولیتی سنگین است.

وی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر عمامه گذاری طلاب ساماندهی شده و دیگر به صورت سلیقه‌ای انجام نمی‌شود و این مراسم بر اساس آیین‌نامه‌ای که طبق اصول اخلاقی و موادی تدوین شده است و در شورای عالی حوزه به تصویب رسیده، برگزار می‌گردد.

آیت الله خاتمی با تأکید بر اینکه دومین نکته و اصلی که یک معمم باید به آن توجه کند تفاوت لباسش با دیگر لباس‌ها است بیان کرد: لباس یک طلبه لباسی هدف‌دار با اهدافی مقدس و جهت‌دار با جهاتی مقدس است، لباس پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) بوده و اصل تعمم منتسب به امامان ما است.

امام‌جمعه موقت تهران تصریح کرد: معمم مسئولیت‌هایی دارد که باید آن را به عنوان یک تکلیف بداند، زیرا با پوشیدن لباس شناسنامه‌دار می‌شود و نشان هویت یک معمم است.

وی افزود: این لباس تداعی دین و معنویت می‌کند، بنابراین باید مراقب بود که این لباس خدشه‌دار نشود چرا که هر کاری که انجام دهید آن را به لباس شما تعمیم می‌دهند. معمم باید زینت لباسش باشد و این مهم‌ترین مسئولیت او است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روحانیونی مانند شهید آیت‌الله دستغیب که نقش سازنده‌ای در تاریخ داشتند بیان کرد: بدنه شهرها را معمم‌هایی ساخته‌اند که عامل بودند و خوب عمل کردند، بد عمل کردن یک معمم به نام دین و تمام روحانیت نوشته می‌شود.

کد مطلب 4164700

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