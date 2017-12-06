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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

مربی تیم رزمی بانوان سیستان و بلوچستان خبر داد:

اعزام تیم دفاع شخصی بانوان سیستان و بلوچستان به مسابقات کشوری

اعزام تیم دفاع شخصی بانوان سیستان و بلوچستان به مسابقات کشوری

زاهدان - سرپرست و مربی تیم رزمی بانوان سیستان و بلوچستان از اعزام تیم دفاع شخصی بانوان استان به مسابقات قهرمانی کشور در تهران خبر داد.

زینب علم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات دفاع شخصی بانوان کشور به میزبانی تهران اظهار داشت: این دوره از مسابقات در استایل دفاع شخصی و سلاح است.

وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات  شرکت‌کنندگانی از ۱۵ استان کشور حضور دارند، افزود : از استان سیستان و بلوچستان برای حضور در مسابقات قهرمانی دفاع شخصی کشور ۲۰ ورزشکار اعزام شدند.

سرپرست و مربی تیم رزمی بانوان سیستان و بلوچستان بیان داشت: تیم دفاع شخصی بانوان سیستان و بلوچستان در سال گذشته توانسته یک دوره قهرمانی کشوری و ۲ دوره قهرمانی استانی را کسب کند.

وی گفت : محدثه و ریحانه کیخایی، زهرا جلیلی راد، زینب میرزایی، ثنا حیدری، آرمیتا اربابی، بهاره کهرازهی، زهرا حیدری، زهره بیگ لری، نسترن نوری، یگانه محمدی ایوبی، فاطمه آتش بار، مهرناز سارانی، فاطمه پیکن، ملیکا و نرگس محمدی، فائزه علی حاجی، ستایش ورسان، کوثر قومی، زهرا شکیبا، محدثه برخودار، سحر انصاری مقدم و مریم رضایی اعضای تیم سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور از ۱۵ تا ۱۷ آذرماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4164808

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