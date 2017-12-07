امید به جریان بیرونی برای تامین نیازهای کشور تفکر غلطی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علم الهدی ظهر پنج‌شنبه در همایش «رسالت دانشجو در پیشرفت و عدالت» که به مناسبت روز دانشجو در دانشکده پزشکی مشهد برگزار شد اظهار کرد: مشکلی که ما امروزه با برخی از افراد داریم در بحث قدرت‌طلبی نیست بلکه تفاوت بینش‌ها است و در عرصه مدیریت کشور درگیری‌ها بر سر همین بینش درون‌گرا و برون‌گرا است.

وی افزود: جریان برون‌گرا چشم به بیرون کشور دوخته و فراموش کرده است که از زمان قاجار که سیاست‌مداران برای مدرن بودن چشم به غرب دوختند ما جز توطئه و فریب هیچ‌چیز از آن‌ها ندیده‌ایم.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: جمهوری اسلامی نزدیک به ۴۰ سال است بر کشور حاکم بوده و نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن نظام است. در این مدت هر شخصی که در مسئولیت‌های اقتصادی و مأموریت‌های مختلف بوده ، جز رنج برایش چیزی دیگری نداشته است و البته شاید اشتباهاتی در بینش و عملکرد بوده است اما هیچ‌گاه خیانت به مردم نبوده و خوردن‌ها و بردن‌ها در حاشیه بوده‌اند اما در متن نبوده‌اند. تجربه به ما می‌گوید که بینش درون‌گرا موفق بوده و بینش برون‌گرا همواره شکست خورده است.

روز دانشجو نماد شهامت، مردانگی و ایثار است

امام‌جمعه مشهد تصریح کرد: روز دانشجو نماد شهامت، مردانگی و ایثار در راه حفظ استقلال جامعه و کشور است و بزرگ‌ترین نمایشگر روشن‌اندیشی و تفکر مسئولانه و بیدار مدارانه، دانشجویانی هستند که چشم امید جامعه در تداوم جریان انقلاب محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: تقارن روز دانشجو با ولادت امام صادق (ع) تداعی‌کننده یک واقعیت است که خداوند در قرآن آن را اولین خصوصیت پیامبر برشمرده است و این ویژگی همان «اشداء علی الکفار» بودن به معنی سختگیری بر جامعه کفار و مقاومت و ایستادگی در مقابل آنان است و ما این اصل را در روز و دانشجو مقاومت دانشجویان دانشگاه تهران در برابر معاون رئیس‌جمهور امریکا مشاهده می‌کنیم.

استفاده از تجربه گذشته به عنوان راهبرد امروز

امام جمعه مشهد تصریح کرد: ما باید جریانات گذشته را تحلیل و از این تحلیل ها به عنوان راهبرد استفاده کنیم. روز دانشجو به عنوان یک نماد برای امروز ما راه ساز است چراکه در آن زمان در مقابل استکبار دو جریان متفاوت روحانیت و دانشجویان وجود داشتند و اگر دقت کنیم در می یابیم که وحدت حوزه و دانشگاه در اصل در ۱۶ آذر صورت گرفته است.



علم الهدی تاکید کرد: راهبردی که باید از این قضیه اخذ کنیم این است که ورود آمریکا به کشورمان از یک محبت و یک حسن نیت ملی در زمانی آغاز شد که مردم از انگلیس و شوروی به خاطر اشغال کشور و قحطی به وجود آمده نفرت داشتند و در جریان ملی شدن نفت مسئولان یک اشتباه بزرگ مرتکب شدند و آن این بود که گمان کردند بدون دخالت قدرت خارجی ما نمی توانیم کشور را اداره کنیم و همین باعث شد که دولت ملی دکتر مصدق دست محبت خود را به سوی آمریکا دراز کند اما آمریکا که خواهان تسلط بر کشور بود مصدق را کنار گذاشته و به یک ایران فروش و خائن مانند شاه مراجعه کرد.

وی اظهارکرد: این یک تجربه راهبردی برای کشور است که امید به یک جریان بیرونی برای تامین نیاز های کشور اندیشه غلطی است و آمریکا یک شیطان خائن، ناپاک، درنده و غیر قابل اطمینان است که باید با او جنگید و در برابر توطئه های او ایستادگی کرد.

باید نگاهمان به درون خودمان باشد

امام جمعه مشهد گفت: خصوصیت عمده جامعه محمدی هم همین است که ما نگاهمان به درون خودمان باشد.۱۶ آذر به این دلیل روز دانشجو نامیده شده که دانشجویان هر سال یک بار خود را در این آیینه ببینند و بدانند که نگاه درون قائم به او است.مسئله فعالیت های گروه های جهادی نمادی از قدرت داخلی کشور و ثروتی است که ما از نظر نیرو های متعهد، آزاد اندیش و خیر داریم و تا زمانی که ما از این نیروها برخوردار هستیم نیازی به قدرت های بیرونی نداریم.

وی با اشاره به سخنرانی دانشجویان و انتقادات و پیشنهادات ارائه شده گفت: انتقادات و اظهارات دانشجویان برای ما بسیار حائز اهمیت است چراکه هم از برون به ما نگاه شده و هم ذائقه های نسل جوان است که در این جا مطرح می شود. اما دانشجویان بدانند که تصویری که از ما در سایت و وبلاگ ها نشان داده می شود آن چیزی نیست که ما در واقعیت هستیم.

علم الهدی ضمن پاسخ به سوالات یکی از دانشجویان در مورد خطبه های نماز جمعه تصریح کرد: نماز جمعه دو خطبه دارد که خطبه دوم آن تحلیل مسائل روز سیاسی است و تمام مشکلی که افراد با من دارند بر مبنای همین تحلیل ها است. همچنین از روزی که رهبر معظم انقلاب فرمودند دانشجویان درتریبون نماز جمعهحضور داشته باشند، این کار در مشهد انجام شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد :دانشگاه مکان محدود شدن فکر نیست و حالت پرسشگری دانشجویان نباید تنزل پیدا کند که اگر چنین شود دیگر دانشگاه پویا نیست و به تبع آن جامعه پویایی خود را از دست خواهد داد.

در کشورما هنر در خدمت ابتذال است

علم الهدی در ادامه ابراز کرد: مسئله برگزاری کنسرت در مشهد دو بحث دارد که یکی موقعیت و هویت شهر است که باید محفوظ باشد و اجرای هر برنامه ای باید با هویت اجتماعی شهر با توجه به حضور امام هشتم (ع) سنخیت داشته باشد و مسئله بعدی اصل کنسرت که آسیب های اجتماعی فراوانی را در پی دارد. ما در همه مکان ها با آسیب های اجتماعی مواجه هستیم بعضی از برنامه ها محرک این آسیب ها هستند، کنسرت و نوازندگی و برخورد های احساسی محرک آسیب های اجتماعی هستند و از این منظر است که ما با حاشیه های کنسرت ها مشکل داریم و هم اکنون در شورای فرهنگ عمومی در مورد این موضوع در حال تحقیق هستیم.

وی ادامه داد: بزرگترین حرکت انقلاب فرهنگی ما این است که بتوانیم هنر را از استخدام ابتذال در بیاوریم و نظام کنسرت ها در کشور ما الان به گونه ای است که هنر در استخدام ابتذال است.