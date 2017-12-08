سیدعباس موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه طی هفته‌های گذشته گفت: بخشی از نوسانات اخیر قیمت ارز و سکه، مربوط به قیمت‌ها و رویدادهای جهانی است؛ به طوری که با افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت سکه و ارز نیز در داخل با تغییراتی مواجه می‌شود؛ اما بخشی از نوسانات که به حباب قیمتی و حبابی شدن نرخها مربوط است، با استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند معاملات آتی ارز و قراردادهای اختیار معامله ارزی، به طور کامل از بین می‌رود و نرخ‌ها کاملا واقعی و شفاف می‌شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر همین اساس با توجه به نیاز کشور و نیز تصویب راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس، باید هرچه سریعتر این بازار برای کنترل نوسانات ارزی راه‌اندازی شود؛ در این میان لازم است بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت بازار ارز را بر عهده دارد، با مساعدت و همکاری سازمان بورس، زمینه راه‌اندازی این بازار را فراهم کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی، بسترهای لازم در بورس کالا فراهم شده و بهتر است برای شروع، معاملات آزمایشی برای بررسی جوانب کار راه‌اندازی شود و سپس معاملات رسمی را آغاز کرد.

موسویان در ادامه به حراج سکه از سوی بانک کارگشایی اشاره کرد و گفت: اگر حجم سکه در بازار از حد طبیعی کاهش پیدا کند، ممکن است بازار را دچار حباب کند؛ لذا حراج سکه از سوی بانک مرکزی باید در جایگاه خود رصد شود، تا متناسب با نیاز و مصرف داخلی تدابیری برای آن اندیشیده شود. بنابراین باید از اقدامات هیجانی در این خصوص اجتناب کرده و حراج سکه به صورت کارشناسی صورت بگیرد نه موردی و مقطعی؛ این در حالی است که بانک مرکزی در کنار حراج سکه در بانک کارگشایی، می تواند از بازار مشتقه سکه هم استفاده کند تا به طور مستمر امکان پوشش نوسانات قیمتی را داشته باشد.