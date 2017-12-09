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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۶

تهران و مشهد؛ میزبان مسابقات قرآنی دانش آموزان

تهران و مشهد؛ میزبان مسابقات قرآنی دانش آموزان

مدیرکل قرآن، عترت و نماز گفت: مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز دانش آموزان در تیر و مرداد سال آینده در تهران و مشهد برگزار می شود.

حسن مسیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ویژه د انش آموزان در ۴ مرحله برگزار می شود.

وی اضافه کرد: مرحله نخست مدرسه ای، مرحله دوم منطقه ای، مرحله سوم استانی و مرحله چهارم کشوری است.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: این مسابقات در حوزه قرآن، عترت و نماز است. در بخش قرآنی، مسابقات قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم، همخوانی قرآن کریم و طرح الگوی تلاوت برگزار می شود.

مسیب زاده بیان کرد: در بخش عترت مسابقات نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و مداحی را در پایه های مختلف داریم. در بخش نماز نیز اذان، احکام و انشای نماز برگزار می شود.

وی بیان کرد: مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تیر و مرداد ماه سال آینده در استان تهران و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4166319

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