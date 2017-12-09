به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هیلی ۵۸ ساله با آزار جنسی دو دختر زیر سن قانونی در یک دهه پیش روبه‌رو شده است. نخستین دختر قربانی در زمان وقوع جرم ۱۵ ساله بوده و ادعا شده او سوء‌استفاده از دختر دوم را از زمانی که قربانی ۱۱ سال داشت شروع کرد که تا ۱۵ سالگی وی ادامه داشت.

سخنگوی دیزنی در بیانیه‌ای گفت کمپانی اواخر جمعه از این ماجرا مطلع شده و هیلی را معلق کرده است.

سخنگوی دیزنی افزود: بلافاصله پس از مطلع شدن از این مساله او بدون پرداخت حقوق و تا زمانی که دادگاه تکلیف وی را روشن کند از کار معلق شده است.

هیلی ۱۶ نوامبر از سوی مقامات سانتاباربارا و پلیس لس‌آنجلس دستگیر شده بود اما با پرداخت ۱۵۰ هزار دلار به عنوان وثیقه آزاد شد.

این اتهام روز چهارشنبه از سوی دادستان به وی ابلاغ شده و او روز پنجشنبه در دادگاه مجرم شناخته نشد. با این حال دادگاه برای روز ۱۰ ژانویه ادامه ‌می‌یابد و اگر او گناهکار شناخته شود تا ۹ سال و ۳ ماه زندانی در انتظارش است.

وکیل هیلی این اتهامات را رد کرد.

هیلی از سال ۱۹۸۱ با دیزنی بوده و صدور مجوز برای کاتالوگ‌های گسترده موسیقی دیزنی را برعهده داشت. او همچنین مجموعه‌ای از کنسرت‌های دیزنی را در سراسر جهان برگزار کرد که «فانتزی زنده در کنسرت» بر مبنای موسیقی‌های دیزنی از جمله آنهاست.