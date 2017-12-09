به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر نمایش «کابوس تلخ آدم» به کارگردانی حامد غنی و تهیه کنندگی سید مرتضی موسوی ندوشن با حضور هنرمندان سینما و تئاتر کشور و اصحاب رسانه روز جمعه ۱۷ آذر ماه در باغ شاهنامه فردوسی رونمایی شد.

مرتضی‌علی عباس میرزایی، پیمان جعفری، لعیا عباس میرزایی، پیام آزادی، همایون ارشادی، امیرحسین شریفی، غلامرضا آزادی، محسن شایانفر، فرحناز منافی ظاهر، جمشید شاه محمدی، نادر طریقت، زهره فکورصبور، علی برقی، زهرا سعیدی، مهدی میامی، بابک نوری، بهمن دان، احمد پورمخبر و... از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.

مهدی امینی خواه، امید زندگانی، وحید شیخ زاده، پونه عبیسی، فاطمه محبوب لایزال، پیمان زکی پور، امیر مسعود و... از جمله بازیگران این نمایش هستند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به سید مرتضی قوام الدینی نویسنده، مینا غفاری دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، امین محمدی دستیار دوم کارگردان، آلاله رستمی عکاس، شایان شیخ زاده طراح پوستر و گرافیک، مجتبی زهراب طراح صحنه و لباس، ریحانه عسگری منشی صحنه، علی بداوی آهنگساز و سیدرضا منتظری مدیر ارتباطات و مشاور رسانه ای و تبلیغات اشاره کرد.

«کابوس تلخ آدم» معضلات اجتماعی و سرگشتگی انسان در مقابله با وسوسه شیطان در وقوع جرایم و نقش هرکدام در شکل گیری جرم و تاثیرگذاری دنیای مجازی در بسترسازی جرایم را دنبال می کند و بخشی از این نمایش روایتگر جانفشانی های مأموران نیروی انتظامی و برخورد آنها با اشرار و شیاطین زمینی است و همچنین به موضوع قتل های زنجیره ای کودکان که طی ماه های اخیر در صدر اخبار رسانه ها بود، می پردازد.

«کابوس تلخ آدم» از ۱۰ دی ماه به مدت ۳۰ شب در پردیس تئاتر تهران روی صحنه خواهد رفت.