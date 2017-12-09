صدور آنلاین کارنامه شرکت کنندگان در مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر محمدی، مسئول IT و فناوری اطلاعات در یازدهمین دوره مسابقات قرآن سراسری دارالقرآن امام علی(ع)، در خصوص بحث فنی این رقابتها، اظهار کرد: به دلیل اینکه امسال از تعداد بالای ثبتنامی در بخش بانوان برخوردار بودیم به گونهای که باید گفت تعداد ثبتنام شدگان به بیش از هفت هزار نفر میرسد، ساماندهی آنها طی هفت روز مقدور نبود، چنانکه سالهای گذشته شش روز رقابت داشتیم.
وی با اشاره به اینکه طی این دوره از مسابقات شاهد ۱۰ روز رقابت متسابقین هستیم، تصریح کرد: به دلیل تعداد بالای ثبتنام کنندگان، متسابقین را به سه گروه سنی نوجوانان(زیر ۱۶ سال)، جوانان (۱۶ تا ۳۰ سال) و بزرگسال(۳۰ سال به بالا) تقسیم کردیم.
محمدی با اشاره به اینکه گروههای داوری تا ۱۰ گروه افزایش پیدا کرد، عنوان کرد: ساعتهایش شرکتکنندگان را طی روز به پنج بخش از ۸ تا ۱۰، ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۵:۳۰، ۱۵:۳۰ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰ معین کردیم.
مسئول IT و فناوری اطلاعات در یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) اضافه کرد: همچنین اطلاعرسانی مسابقه را از طریق پایگاه اینترنتی مؤسسه انجام دادیم تا شرکتکنندگان با مراجعه به سایت، کارتهای ورد به مسابقه را دریافت کنند و از روز و زمان آزمونش مطلع شود.
وی با اشاره به رضایت اکثر گروههای داوری از نظم ایجاد شده در این دوره از مسابقات، عنوان کرد: تمام ۱۰ روز رقابت مسابقات از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح رقابت متسابقین استان تهران انجام میگیرد و در باقی ساعات روز رقابت دیگر استانها انجام میشود.
محمدی اظهار کرد: جز استانهای قم و اصفهان که به دلیل جمعیت زیاد رقابتهایشان طی دو روز انجام شده است، سایر استانها یک روز از ساعت ۱۰ تا ۲۰:۳۰ انجام میشود.
وی با اشاره به حضور مدیر فنی در هر سالن در کنار تیم داوری، ادامه داد: آن لاین نتایج توسط این فرد وارد سیستم میشود و در اتاق مرکز مدیریت نتایج کنترل میشود وتا هنگام رسیدن متسابق به اتاق چاپ کارنامه، کارنامه وی، مهر شده آماده تحویل است.
مسئول IT و فناوری اطلاعات در یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) تصریح کرد: به نظرم اینگونه آنلاین و به صورت سیستمی این دوره از مسابقات را به پیش ببریم هم مخاطبین راضی هستند و هم اجرا بدنهاش راضیتر هستند وهم تیم داوری رضایتمند هستند و اگر اطلاعرسانی هم از سوی رسانهها انجام شود، این رضایت کامل میشود.
یادآور میشود، یازدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) از ۱۵ تا ۲۴ آذرماه در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در تهران، بهارستان، چهارراه سرچشمه، یادمان شهدای هفتم تیر پذیرای عمومی علاقهمندان است.
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