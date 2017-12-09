به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش «آرزوهای بافتنی» از آثار تجلیل شده بیست و سومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری روی صحنه می‌رود.

این اثر داستان کلاف بافتنی‌ای است که دیگر شاد نیست و در بازی‌های دوستانش شرکت نمی‌کند. او چیزی در سر دارد که نمی‌تواند به دیگران بگوید برای همین نمی‌خواهد بافته شود. خاله بافتنی متوجه می‌شود که او نگران زندگی بچه‌هایی است که در مناطق کم آب دچار مشکلند و نمی‌داند چه طور به آن‌ها کمک کند...

«آرزوهای بافتنی» به کارگردانی و بازیگری کبری مالمیر، سال گذشته لوح تقدیر و تندیس بخش نمایشنامه و بازیگر نقش اول مرد را در جشنواره کودک و نوجوان همدان دریافت کرده است همچنین بازیگر زن نمایش نیز در جشنواره مورد قدردانی قرار گرفته است.

مرکز تولید تئاتر کانون از روز یکشنبه ۱۹ آذر و در بخش «نسل نو: حمایت از برگزیده جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان» این اثر را به نمایش خواهد گذاشت. استاد مشاور این نمایش حسن دادشکر و مجری طرح آن محمدرضا کریمی‌صارمی هستند.

آرزو صدری، عماد عابدی و لیلا بیگوند عروسک‌گردانی این اثر را بر عهده دارند. طراحی و ساخت عروسک بر عهده فرهاد اسماعیلی و کبری مالمیر بوده است. آهنگساز «آرزوهای بافتنی» نیز سعید جویان‌شاد است.

نویسنده و طراح صحنه این اثر فرهاد اسماعیلی است. اجرا و ساخت دکور را نیز علیرضا حسین‌پور و فرهاد اسماعیلی بر عهده داشته‌اند.

همچنین طراحی پوستر، بنر صحنه و بروشور نمایش «آرزوهای بافتنی» را آرش شریف‌زاده انجام داده و عکاس آن امیر جمال‌پور است.

این نمایش همه روزه به جز شنبه‌ها ساعت ۱۷ در سالن بوستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در پارک لاله تهران اجرا می‌شود.