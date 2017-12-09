آواربرداری از زلزله کرمانشاه با آثارهنری/در خرید کانکس همراه شوید

بهزاد شیشه گران هنرمند نقاش و طراح گرافیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه امروز شنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۱۴ در سه شبکه مجازی «فیس بوک»، «اینستاگرام» و «تلگرام» افتتاح می شود و عواید حاصل از فروش آن صرف کمک به زلزله زدگان کرمانشاه خواهد شد.

وی درباره این آثار توضیح داد: این آثار نقاشی که در مجموع شامل ۱۵ تا ۲۰ اثر است با تکنیک کلاژ در ابعاد مختلف کار شده که به مدت ۲۰ روز هر روز یک اثر به نمایش گذاشته خواهد شد و برای آن که علاقه مندان بیشتری امکان خرید آثار را داشته باشند، از هر اثر سه نسخه به صورت چاپ تکثیر می شود و اصل آثار نیز به صورت اکرلیک روی بوم در ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ سانتی متر و ۱۰۰ در ۱۰۰ سانتی متر اجرا می شود.

شیشه‌گران با بیان این که فضای آثار این نمایشگاه درباره آوار و زلزله است، اضافه کرد: علاقه مندانی که تمایل دارند با خرید آثار هنری به مردم زلزله زده کرمانشاه کمک کنند و علاقه مند به داشتن آثاری با موضوعات مختلف هستند، می توانند از دیگر مجموعه آثارم با موضوعات مختلف خرید کنند.

این هنرمند درباره قیمت گذاری آثارش نیز توضیح داد: آثار چاپی این نمایشگاه یک میلیون تومان و اصل آثار نیز از ۱۰ میلیون تومان به بالا قیمت‌گذاری شده است و دیگر مجموعه های نقاشی نیز از ۱۰۰ هزار تومان تا ۷۰ میلیون تومان قیمت دارند.

این هنرمند نقاش در پایان تصریح کرد: عواید فروش آثار این نمایشگاه صرف خرید کانکس برای مردم زلزله زده کرمانشاه خواهد شد.