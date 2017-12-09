به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «استقلال و ارزشهای جهانی» به همت کانون اندیشه جوان برگزار میشود.
این همایش داری محورهای زیر است:
🔹استقلال و اندیشه های سیاسی کلاسیک و مدرن
🔸جایگاه استقلال در زبان
🔹ادبیات و اسطورههای ایران و جهان
🔸استقلال، رسانه و ارتباطات
🔹جایگاه استقلال در نظریههای جامعهشناسی
🔸استقلال و مساله فرهنگ و هویت
🔹جایگاه استقلال در تاریخ ایران
🔸استقلال و تعلیم و تربیت
🔹استقلال، معرفت بشری و بومیسازی علوم
🔸استقلال و امپریالیسم فرهنگی
🔹استقلال و اقتصاد
🔸استقلال و مساله حکمرانی جهانی
مهلت ارسال مقالات: بیست و پنجم دی ماه ۱۳۹۶
اساتید، پژوهشگران و دانشجویان ارجمند میتوانند مقالات خود را از طریق پست الکترونیک دبیرخانه همایش به آدرس canoon@iict.ac.ir ارسال نمایند.
گفتنیست ، مقالات باید شرایط مقاله علمی – ترویجی را داشته باشند.
جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید با شماره ۸۸۹۶۰۵۳۶ داخلی ۱۱۵ تماس بگیرید.
نظر شما