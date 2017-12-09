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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

فراخوان مقاله‌ همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی»

فراخوان مقاله‌ همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی»

همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

این همایش داری محورهای زیر است:

🔹استقلال و اندیشه ‌های سیاسی کلاسیک و مدرن

🔸جایگاه استقلال در زبان

🔹ادبیات و اسطوره‌های ایران و جهان

🔸استقلال، رسانه و ارتباطات

🔹جایگاه استقلال در نظریه‌های جامعه‌شناسی

🔸استقلال و مساله فرهنگ و هویت 

🔹جایگاه استقلال در تاریخ ایران

🔸استقلال و تعلیم و تربیت

🔹استقلال، معرفت بشری و بومی‌سازی علوم

🔸استقلال و امپریالیسم فرهنگی

🔹استقلال و اقتصاد

🔸استقلال و مساله حکمرانی جهانی

مهلت ارسال مقالات:  بیست و پنجم دی ماه ۱۳۹۶

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان ارجمند می‌توانند مقالات خود را از طریق پست الکترونیک دبیرخانه همایش به آدرس canoon@iict.ac.ir ارسال نمایند.

گفتنی‌ست ، مقالات باید شرایط مقاله علمی – ترویجی را داشته باشند.

جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید با شماره ۸۸۹۶۰۵۳۶ داخلی  ۱۱۵ تماس بگیرید.

کد مطلب 4166617

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