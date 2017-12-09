به گزارش خبرنگار مهر، سید رضاصالحی امیری در گردهمایی روز جهانی معلولان با اشاره به اینکه دولت در سالهای گذشته تلاش های زیادی برای معلولان انجام داده گفت: البته تا رسیدن به هدف اصلی فاصله زیادی وجوددارد و برای رسیدن به آن نقطه باید تلاش بیشتری کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران هیچ شأنی را بالاتر از خدمت به معلولان ندارد، افزود: از طرف خودم و شهردار تهران به دلیل کوتاهی هایی که در شهر وجود دارد از معلولان پوزش می خواهم و البته اعضای شورای شهر بارها درباره وضعیت معلولان، گوشزدهایی را انجام داده اند.

قائم مقام شهردار تهران با تأکید بر اینکه بهزیستی در طی سالهای گذشته اقداماتی را برای معلولان انجام داده است، اظهار داشت: دولت دوازدهم نیز با کمک مجلس و مردم و همچنین نهادهای غیردولتی، خدمات مطلوبی را به این قشر از جامعه ارائه داده است.

صالحی امیری با اشاره به اینکه ۱۰ هزار معلول در ۳۵۴ محله تهران فعالیت می کنند، گفت: ما می دانیم که مشکلات و کاستی هایی وجوددارد و قول می دهیم در جهت ارائه خدمات به آنها اقدام نمائیم.

وی از راه اندازی دو مرکز توانبخشی در مناطق تهران خبر داد و تأکید کرد: در منطقه ۱۲ و ۳ تهران، دو مرکز توانبخشی برای رفع مشکلات معلولان فعال خواهند شد.