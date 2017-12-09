به گزارش خبرگزاری مهر، موسی نجفی، رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نویسنده کتاب تمدن رضوی: مولفه های تمدن ساز در مکتب سیاسی امام رضا(ع) در گفت‌وگویی درخصوص کتاب تمدن رضوی و اهداف خود از نگارش این کتاب، گفت: کتاب تمدن رضوی یا همان مولفه‌های تمدن ساز در مکتب سیاسی امام رضا(ع) طرحی بود که از دو سال پیش کلید خورد. دو سال پیش در دانشگاه علوم اسلامی رضوی بحثی درباره مکتب سیاسی امام رضا(ع) برگزار شد که اینجانب بخش تمدن آن را قبول کرده و به همراه آقای رحیم پورازغدی در آن به سخنرانی پرداختیم که این کتاب محصول آن سخنرانی‌ها است.

نجفی با اشاره به اینکه تاریخ اسلام تا به امروز در سه مفهوم مدینهالنبی، نهضت حسینی و نظام علوی بیان شده است، ابراز کرد: اینجانب برای تالیف کتاب تمدن رضوی، کتاب انسان ۲۵۰ ساله را به عنوان یک طرح کلی و مبنایی خوب برای تحلیل زندگی حضرات معصومین(ع) انتخاب کردم زیرا نویسنده این کتاب با نگاهی پیوسته به زندگی اهل بیت(ع) قلم فرسایی داشته و هر سه بخش تاریخ اسلام را در این کتاب ذکر کرده بودند اما به نظر من بخش مفقود این کتاب مربوط به تمدن رضوی می‌شد که بنده آن را به قلم تحریر درآوردم.

این نویسنده کتاب درخصوص اینکه کتاب «تمدن رضوی» مصداق کامل فلسفه شیعی و ولایی تمدن است، اظهار داشت: کتاب «تمدن رضوی» می‌تواند الگویی برای انقلاب اسلامی باشد زیرا ما امروز نهضت و نظام اسلامی داریم، بنابراین در این کتاب تمدن اسلامی سیر استعلایی و استکمالی دارد و این امر طبیعی است که جامعه اسلامی به هر میزان که در عرصه رشد و ترقی به سوی جامعیت و تمامیت احکام جامعه اسلامی پیش برود احکام اسلامی بیشتر در جامعه به صورت فرهنگ بروز و ظهور می‌یابد و در نهایت این فرهنگ به تمدن تبدیل می‌شود.

وی مساله خلافت را بزرگ‌ترین اشکال و مانع در جامعه اسلامی آن دوران دانست و گفت: جامعه اسلامی در آن دروان پذیرای فرهنگ اسلامی بود اما وجود خلافت مانع حرکت و رسیدن فرهنگ اسلامی به مقصد نهایی به شمار می‌رفت.

نجفی اضافه کرد: وجود مقدس ائمه اطهار(ع) به عنوان هادیان الهی با هدایت فرهنگ اسلامی در مسیر درست قصد برگرداندن آن از کانال انحرافی خلافت را داشتند تا در مسیر اصلی و واقعی خودش قرار بگیرد شاید این امر به صورت حاکمیت ظهور نکند اما یک مسیر دیگر هم دیده می‌شود که به تمدن برتر مهدویت در کل عالم ختم می‌شود.

رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: با این اوصاف اگر جامعه اسلامی در مسیر ولایت باشد به طور طبیعی همه ظرفیت‌های آن به فعلیت می‌رسد و اگر چنین نباشد برکات حودش را خواهد داشت برای مثال پررنگ بودن خط امامت در قالب ولیعهدی امام رضا(ع) نشان از باطل بودن خط خلافت داشت.

وی تمدن رضوی را یک نوع نقد دستگاه خلافت در سطح عالی تمدنی بیان کرد و گفت: تمدن رضوی بخصوص در دوران خودش نقد تمدن هارون و مامون به شمار می‌رفت زیرا آنان خلفای تمدن ساز بودند و کمبود شدید آنها و وجود مقدس امام به عنوان انسان کامل را در اسلام اثبات می‌کند.

نجفی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اسلام حداکثری و یا رفتن از تمدن حداقلی به سمت و سوی تمدن حداکثری نیاز به نظام سیاسی صالحان به رهبری معصوم(ع) دارد، اظهار داشت: در این مساله ما طلیعه بحث مهدوی و جامعه مهدویت را نیز مشاهده می‌کنیم بنابراین وجود مقدس امام مهدی(عج) است که تمدن بشری را نجات داده و مردم را از تمدن حداقلی و ناقص به تمدن حداکثر و افضل سوق می‌دهند، این کتاب چنین طرحی دارد.

این محقق و نویسنده کشورمان با بیان اینکه «کتاب تمدن رضوی» بیانگر ریشه تمدن نوین اسلامی و شامل نقد تمدن غرب به شمار می‌رود، ابراز کرد: «کتاب تمدن رضوی» راهی برای شناخت عمیق و عقلانی اسلام در مقابل تفکرات سلفی و افراطی که به نحوی به خلافت بر می‎گردند، به شمار می‌رود.

وی افزود: تمدن نوین اسلام که ریشه در تفکر اسلامی ولایی دارد راه خود را هم از تمدن و سکولار غرب و هم از سلفی‌گر خشونت بار و جاهلیت مدرن که ریشه در تفکر خلافت دارد، جدا کرده و تا به امروز امتداد یافته است.

نویسنده کتاب تمدن رضوی: مولفه های تمدن ساز در مکتب سیاسی امام رضا (ع) با بیان اینکه «کتاب تمدن رضوی» شامل ۵ فصل می‌شود، گفت: فصل‌های «کتاب تمدن رضوی» شامل مکتب سیاسی امام، تمدن چیست، تمدن فرهنگ رضوی، مقایسه تمدن رضوی با تمدن نوین اسلامی و مهدوی و نقد جنگ تمدن‌های و بحث نقد تمدن غرب می‌شود.

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه انقلاب اسلامی در محور تفسیر نظام ولایی قرار دارد و تفکر درست را نظریه امام معصوم(ع) می‌داند، عنوان کرد: انقلاب اسلامی یک تغییر مسیر در برابر افراط و تفریط غربی و سلفی گری بسوی زندگی حداکثری است.

وی تمدن رضوی را بهترین الگو و مسیر برای رسیدن به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی بیان کرد و گفت: وجود مقدس امام معصوم(ع) ما را از سردرگمی در تاریخ نجات می‌دهد.

نجفی در پایان با تاکید بر اینکه کتاب تمدن رضوی یک نگاه جدید به تمدن امام شناسی است، خاطرنشان کرد: متن این کتاب برای حال و آیندگان مفید خواهد بود.