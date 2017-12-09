صدور۴۸۲هزار مگاوات ساعت برق به پاکستان/قابلیت افزایش تا۳۰۰۰مگاوات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ محب‌علی قزاق جاهد، مدیرعامل برق منطقه ای سیستان و بلوچستان در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق از این استان به کشور پاکستان اظهار داشت: در حال حاضر، از طریق یک خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت که از جکیگور سیستان و بلوچستان ایران تا منطقه «مَند» پاکستان ادامه دارد، ۱۰۰ مگاوات برق صادر می‌شود. همچنین از طریق ۲ خط ۲۰ کیلوولت در منطقه میرجاوه و سراوان، حدود ۴ مگاوات برق به پاکستان صادر می‌شود که با احتساب این دو خط می‌توان گفت کل میزان صادرات به این کشور همسایه، حدود ۱۰۴ مگاوات است.

وی افزود: در سال گذشته در مجموع، حدود ۴۸۲ هزار مگاوات ساعت برق به کشور پاکستان از طریق این سه خط صادر شده است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در خصوص صادرات برق به بندر گوادر پاکستان نیز گفت: خط ۲۳۰ کیلوولتی در منطقه «پلان» چابهار در حال احداث است که در صورت تکمیل آن، می‌توان صادرات برق به پاکستان و بندر گوادر را تا ۳۰۰ مگاوات افزایش داد.

قزاق جاهد، خاطرنشان کرد: قبل از دولت تدبیر و امید توافقاتی مبنی بر صادرات ۱۰۰۰ مگاوات برق از میرجاوه به کویته صورت گرفته بود و بر اساس آن باید، سه مشاور ایرانی، پاکستانی و بین المللی، مطالعات اولیه پروژه را انجام می‌دادند که متاسفانه در همان مرحله مقدماتی و مطالعه اولیه مانده است. البته این قصور متوجه طرف پاکستانی است، چرا که برای واردات چنین ظرفیتی باید حدود ۵۰۰ کیلومتر خط انتقال در خاک پاکستان احداث می‌شد که متاسفانه به دلیل عدم تأمین اعتبار مالی مسکوت مانده است.

وی تصریح کرد: هزینه اجرای چنین پروژه‌ای بیبش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در صورت تأمین اعتبار پروژه‌ها، نیاز پاکستان به واردات برق از ایران به بیش از ۳۰۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.