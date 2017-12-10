جشنواره مدهامتان ۲۱ آذرماه افتتاح می شود/ داوران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوازدهمین جشنواره مدهامتان با حضور حجت الاسلام ارزانی دبیر کانون های فرهنگی هنری مساجد در ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجدکشور صبح امروز ۱۹ آذر ماه برگزار شد.

حجت الاسلام ارزانی دبیر کانون های فرهنگی هنری مساجد در نشست خبری دوازدهمین جشنواره مدهامتان اظهار داشت: قرآن کتابی برای خواندن و عمل کردن است و برای تمامی اقشار و زمان ها است.

حجت الاسلام ارزانی با بیان اینکه نام مدهامتان برگفته از قرآن می باشد خاطر نشان کرد: شهر مشهد به عنوان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی که بر همین اساس ما مرحله کشوری این جشنواره را در مشهد برپا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مرحله استانی از اواسط شهریور تا ۱۰ آبان ماه برگزار شد افزود: ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفر از جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال در این جشنواره شرکت کردند و با هم به رقابت پرداختند.

حجت الاسلام ارزانی به رشته های جشنواره مدهامتان اشاره کرد و گفت: این جشنواره در رشته های قرائت؛ حفظ کل؛حفظ ۲۰ جز؛ اذان؛ ترتیل؛مفاهیم قرآن و نهج البلاغه؛ تصحیح قرائت اذکار نماز ویژه نوجوانان برگزار می‌شود.

وی افزود: مرحله کشوری این رقابت‌ها با حضور ۲۷۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی ۲۱ تا ۲۴ آذرماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار می شود.

رئیس کانون‌های فرهنگی هنری مسجد کشور با اشاره به اینکه جشنواره مدهامتان ویژه جوانان کانونهای مساجد است و هیچ تداخلی با سایر مسابقات ندارد تصریح کرد: برای سال آینده در تلاش هستیم نگاه هنری به مسائل را تقویت کنیم چرا که وظیفه ما جذب جوانان و نوجوانان با انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد است که امیدواریم در این عرصه موفق شویم.

در ادامه سرابی مدیر اداره ارشاد استان خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه افتتاحیه این جشنواره سه شنبه ۲۱ آذرماه برگزار می شود گفت:افتتاحیه جشنواره مدهامتان ۲۱ اذرماه ساعت ۱۸ در بنیاد پژوهشهای آستان قدس برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه این رقابتها طی دو روز برپا می‌شود افزود: رقابت ملی در چهارشنبه و پنج شنبه برپا می شود و برترین‌ها در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.

سرابی با اشاره به اینکه ۲۲ نفر داوری رقابتها را بر عهده دارند گفت: در مرحله کشوری ۵۹ نفر از خواهران و ۲۰۵ نفر از برادران به رقابت میپردازند و اساتید بین المللی نیز قضاوت این جشنواره را برعهده دارند.

اسامی داوران دوازدهمین دوره جشنواره مدهامٌتان به شرح ذیل است:

بخش برادران

رشته قرائت

غلامرضا شاه میوه در بخش لحن

هاشم روغنی در بخش صوت

حسین اخوان اقدم در بخش وقف و ابتدا

عباس امام جمعه در بخش تجوید

رشته حفظ

مهدی دغاغله در بخش لحن

سیدجواد سادات فاطمی در بخش وقف و ابتدا

مهدی حسنی هادی حفاظ

ستوده نیا در بخش تجوید

امیر اقایی در بخش حسن حفظ

رحیم خاکی در بخش حسن حفظ

رشته ترتیل و اذان

حسن ربیعیان

محمود لطفی نیا

حسن حکیم باشی

محمدجواد پناهی طوسی

بخش خواهران

یگانگی

صریحی نژاد

صالحی

جمالی

اسحاق نژاد