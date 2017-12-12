عزم جدی برای حمایت از مرز هوایی فرودگاه شاهرود وجود ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-محمد حسین عابدی: تصویب مرز هوایی فرودگاه شاهرود که نخستین و تنها فرودگاه عملیاتی استان سمنان نیز محسوب می‌شود به پنج سال پیش بازمی‌گردد زمانی که نخستین بار ملزومات این امر شامل تطویل باند فرودگاه، ایجاد سالن ترانزیت و تجهیزات آن، افزایش امکانات ایمنی و امدادرسانی، ایجاد تانکر سوخت‌رسان و ... از سوی وزارت کشور مطرح شد و در آن زمان هم به دلیل نبود عزم کافی از سوی مسئولان این کار بی‌نتیجه ماند اما سال ۹۵ نقطه عطفی در فرودگاه ۲۵ساله شاهرود بود، یک‌بار دیگر اعضای کارگروه تعیین مرزهای هوایی وزارت کشور به این شهرستان سفر کردند و این بار استجابت خواسته‌های وزارت خانه در رأس اقدامات شاهرود قرار گرفت، این بار هم اما نه با عزم مسئولان، که باهمت مردم و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز.

۲۵سال است که فرودگاه شاهرودتوسط مردم ساخته و تجهیز می‌شود و آن را اولین فرودگاه مردم ساز کشور باید خواند، آیا این مهم‌ترین دلیل برای این ادعا نیست که عزمی برای توسعه این زیرساخت مهم در بین مسئولان وجود ندارد؟ به مرز هوایی بازگردیم ...

نخستین بارقه‌های امید برای تصویب این مرز از سال ۹۵ زده شد وقتی مصوبه این امر در هیئت دولت اخذ و مراتب برای تصویب نهایی ابلاغ شد از سوی دیگر امروز شاهد تأمین زیرساخت‌های موردنیاز کارگروه مرزهای هوایی وزارت کشور در این فرودگاه هستیم. طول باند افزایش‌یافته، سالن ترانزیت ساخته‌شده، مرکز اصلی سوخت‌رسانی افتتاح‌شده و تقریباً تمام مطالبات این کارگروه عملی شده است اما چرا ابلاغ این مصوبه همچنان صورت نمی‌گیرد.

برخی مسئولان حفظ میز را به خدمت به مردم ترجیح می‌دهند

این گونه به نظر می‌رسد پیرامون فرودگاه شاهرود همیشه نکته‌ای بوده که استانداران از پنجه فولادگران تا خباز از آن گریزان بودند!، حال باید دید چرا عزم جدی از سوی مسئولان استان در هیچ دوره‌ای برای فرودگاه شاهرود وجود ندارد؟

به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال به روحیه مسئولانی برمی‌گردد که حفظ میز را به وظیفه ذاتی خود و آن هم خدمت به مردم ترجیح می‌دهند؛ به‌طور سنتی هر مسئولی از هر طیفی که به دیار قومس پای گذاشته در سیطره طیفی قرار می‌گیرد که اصطلاحاً خط دهی به مسئولان را بر عهده‌دارند، این طیف از مؤثران، دارای رسانه و پایگاه اجتماعی هستند و برخی تصمیمات را وتو می‌کنند.

این امر سبب شده تا برخی نمایندگان و مسئولان نیز با خود بیندیشند که اصلاً ورود به برخی مسائل صحیح است یا نه؟، اگر هم مطالبات مردمی بیش‌ازحد وسعت یافت اظهارنظرهایی نمادین در چند رسانه صورت می‌گیرد تا جنبه دل خوشکنک داشته باشد اما در اصل ماجرا، به مؤثران مرکز نشین، این اطمینان خاطر داده می‌شود که عزمی برای پیگیری این امر وجود ندارد.

مرز هوایی شاهرود برای همه استان سمنان منفعت دارد

اما امروز یک یا علی تا تصویب نهایی مرز هوایی شاهرود بیشتر نمانده اما این طرح نیز بدون پیگیری مسئولان دولتی باقی خواهد ماند چراکه این افراد نگاهی تمام استانی ندارند و فقط به میزشان و منفعت عده‌ای قلیل می‌اندیشند حال‌آنکه اگر مرز هوایی در شاهرود تصویب شود تمام صادرات استان رونق می‌گیرد.

چندی پیش سرمایه‌گذاری بر روی تولید گل تزئینی در دامغان صورت گرفت این امر در کنار نگاهمان به تازه خوری محصول پسته دامغان در توزیع آن با هواپیما در بازارهای ملی و جهانی بسیار قابل توجه است، میامی امروز سرزمین آفتاب‌گردان‌های طلایی و فلفل‌هایی با آوازه جهانی است و قطعاً صادرات تازه خوری محصولات با قیمت مناسب مردم این شهرستان را منتفع می کند، امروز اگر بادمجان سمنان اگر تره باز مهدی‌شهر و شهمیرزاد به بازارهای جهانی صادر شوند و محصولات کشاورزی قابل توجه شاهرود مانند زردآلو، سیب و انگور با آوازه‌ای جهانی قدرت درنوردیدن مرزهای کشور را دارد.

درنهایت باید گفت تا زمانی که عزم جدی مسئولان برای اجرای طرح‌ها در شرق استان سمنان به بهانه خوشنودی برخی افراد نباشد، کاری از پیش نخواهد رفت.