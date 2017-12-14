به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پس از بسته شدن بزرگترین خط‌لوله نفت و گاز انگلستان، صادرات گاز طبیعی از کلیدی‌ترین میادین گازی دریای شمال، توسط شرکت توتال که اپراتور این میدان است، حداقل ۳ هفته و تا اوایل ژانویه تعطیل خواهد بود.

شرکت پتروشیمی سوئیسی اینیوس که مالک سیستم خط‌لوله فورتیز است، روز چهارشنبه اعلام کرد که همچنان در مورد نحوه تعمیر ترک‌خوردگی این خط‌ لوله که در هنگام بازرسی از یکی از زیرساخت‌های ساحلی آن مشاهده شده، تصمیم‌گیری نشده است.

این خط‌ لوله، روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام فورتیز را انتقال می‌داد که این معادل یک چهارم کل تولید حوزه نفتی دریای شمال است. همچنین یک سوم کل تولید گاز دریایی انگلستان، توسط این خط انتقال داده می‌شود.

شرکت اینیوس اعلام کرد که گزینه‌های مختلفی برای تعمیر مطرح شده است و در حال بررسی می‌باشد. در این مرحله، هنوز خیلی زود است که بتوانیم بگوییم تعمیرات چقدر زمان خواهند برد؛ اما انتظار می‌رود به جای چند روز با چند هفته روبرو باشیم.

پس از تعطیلی این خط‌ لوله، با بیانیه شرکت توتال قیمت‌های گاز طبیعی در انگلستان به بیشترین میزان خود از ۲۰۱۳ تا کنون جهش کرد.

در بازارهای نفت هم، پس از بسته شدن این خط‌ لوله که عرضه از طریق بزرگترین سیستم انتقال نفت خام دریای شمال را قطع کرد، قیمت‌های نفت موقتا به بالای ۶۵ دلار صعود کردند.