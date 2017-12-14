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۲۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

گزارش سرقت از ساختمان های در حال ساخت؛

سارق غذاهای حاوی مواد بیهوشی به کارگران افغان می داد

سارق غذاهای حاوی مواد بیهوشی به کارگران افغان می داد

رییس کلانتری ۱۵۰ تهرانسر از دستگیری سارقی خبر داد که غذاهای حاوی مواد بیهوشی به کارگران افاغنه می داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین فاضلی با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی وقوع چند سرقت از ساختمان های در حال احداث که کارگران افاغنه در آن به صورت بیهوش شده مشاهده شدند رسیدگی و کشف تن در دستور کار عوامل عملیات قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های پلیسی و رصد تحرکات سارقان سابقه دار ، رد پای یک سارق در این قضیه مشخص شد. پس از هماهنگی های قضایی متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی ادامه داد: در بازجویی متهم بیان داشت ساختمان های در حال احداث که کارگران افاغنه حضور داشتند شناسائی و پس از خرید چند غذا از رستوران ماده بیهوشی اضافه می کرد و در قالب غذای نذری به کارگران می داد.

رییس کلانتری ادامه داد: کارگران پس از خوردن غذا بیهوش می شدند و سپس سارق با همدستی شریک خود وارد محل می شدند و وسایل ساختمان و اموال کارگران را به سرقت می برد.

سرهنگ فاضلی در پایان هشدار داد کارفرمایان به کارگران خودتوصیه های لازم را در این خصوص ارائه دهند و شهروندان نیز نسبت به عدم اخذ مواد خوراکی در قالب نذری از افراد ناشناس هوشیار باشند.

کد مطلب 4171872

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