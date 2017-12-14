سارق غذاهای حاوی مواد بیهوشی به کارگران افغان می داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین فاضلی با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی وقوع چند سرقت از ساختمان های در حال احداث که کارگران افاغنه در آن به صورت بیهوش شده مشاهده شدند رسیدگی و کشف تن در دستور کار عوامل عملیات قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های پلیسی و رصد تحرکات سارقان سابقه دار ، رد پای یک سارق در این قضیه مشخص شد. پس از هماهنگی های قضایی متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی ادامه داد: در بازجویی متهم بیان داشت ساختمان های در حال احداث که کارگران افاغنه حضور داشتند شناسائی و پس از خرید چند غذا از رستوران ماده بیهوشی اضافه می کرد و در قالب غذای نذری به کارگران می داد.

رییس کلانتری ادامه داد: کارگران پس از خوردن غذا بیهوش می شدند و سپس سارق با همدستی شریک خود وارد محل می شدند و وسایل ساختمان و اموال کارگران را به سرقت می برد.

سرهنگ فاضلی در پایان هشدار داد کارفرمایان به کارگران خودتوصیه های لازم را در این خصوص ارائه دهند و شهروندان نیز نسبت به عدم اخذ مواد خوراکی در قالب نذری از افراد ناشناس هوشیار باشند.