کمک چینی ها به ادامه ساخت خط ۶ مترو/اضافه کردن ۲ هزار واگن جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی در حاشیه دیدار با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی بخش خصوصی چین طی سخنانی در جمع خبرنگاران، یکی از محورهای اصلی برنامه شهرداری تهران را توسعه سریع شهر و جذب سرمایه های خارجی عنوان کرد و گفت: در این راستا هیات بزرگی از بخش خصوصی چین در تهران حضور پیدا کرده اند و زمینه های مختلف همکاری و سرمایه گذاری همچون حمل و نقل عمومی، مسایل زیست محیطی در حوزه پسماند و آلودگی هوا، ساخت و سازها در شهر و ایجاد اماکن بزرگ خدماتی و تفریحی و همچنین فناوری اطلاعات و فعالیت های دانش بنیان وجود دارد.

وی گفت: اتاق بازرگانی بخش خصوصی چین اخیرا دفتری را در تهران راه اندازی کرده اند که مسئول آن دفتر را با مسئول مشارکت های خارجی شهرداری تهران که اخیرا منصوب شده است، آشنا کردیم تا بحث های کارشناسی و دقیق تر روی تک تک پروژه ها انجام شود. در جریان همکاری های مشترک هم طرف چینی راغب به همکاری است و هم ما علاقه مند به استفاده از سرمایه، تکنولوژی و تجربیات چین در تهران هستیم.



شهردار تهران به تشریح زمینه های همکاری و سرمایه گذاری شرکت های چینی در بخش مترو و حمل و نقل پرداخت و گفت: هنوز ساخت خط ۶ مترو تهران تمام نشده است، به این ترتیب شرکت های چینی از نظر زیر ساختی می توانند در حوزه تجهیزات، سیگنالیگ و تامین واگن خطوط ۶ و ۷ مترو کمک کنند.



وی از برقی کردن خودروها و تاکسی و اتوبوس های تهران به عنوان دیگر زمینه همکاری مشترک یاد کرد و گفت: چینی ها درباره خطوط سریع ریلی هم کارهای خوبی انجام داده اند و آمادگی دارند تا در بخشی از خطوط بین شهری هم سرمایه گذاری کنند.



نجفی گفت: رئیس اتاق بازرگانی بخش خصوصی چین تحت تاثیر زیبایی و انرژی مثبت تهران هستند و از خون گرمی مردم تهران تعریف کردند که همین جا از همه همشهریان به خاطر برخورد خوبشان با میهمانان خارجی تشکر می کنم.



شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره برنامه پیش روی متروی تهران در ماه های آینده، گفت: ما باید حدود ۲ هزار واگن جدید به تهران اضافه کنیم تا مترو بتواند جوابگوی نیاز شهروندان باشد. البته افزودن واگن های مترو تهران نیاز به برنامه ریزی دراز مدت دارد و با یک برنامه ریزی ضربتی نمی شود این کار را انجام داد.



وی خاطر نشان کرد: فعلا حدود هزار و ۳۰۰ واگن در مترو تهران داریم که معمولا حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ واگن تحت تعمیر قرار دارند، تنها کاری که برای بهبود وضعیت تا پایان سال می توان انجام داد آن است که تمام این ۱۳۰۰ واگن را سریع تر تمام کنیم و در خط نگه داریم اما در کوتاه مدت اضافه کردن واگن جدید میسر نیست.



نجفی یادآور شد: تا پایان دی ماه مناقصه خرید ۶۳۰ واگن برگزار شده و پیشنهاد شرکت های خارجی به ما می رسد، در ادامه حدود ۲ تا ۳ ماه طول می کشد تا برنده نهایی را انتخاب کنیم و تازه شرکت ها شروع به ساخت واگن ها می کنند از این رو فکر می کنم تا اواسط سال آینده نمی توان تحول آن چنانی برای تامین واگن ایجاد کرد، اما در این زمینه همه تلاش خود را به کار خواهیم بست.



شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره فروش اجناس خارجی در فروشگاه شهروند نیز تصریح کرد: زمانی فروشگاه شهروند اجناس خارجی را در فروشگاه های خود عرضه نمی کرد اما بسیاری از مشتریان در کنار ۱۰ قلم جنس ایرانی که می خواهند خریداری کنند، یک جنس خارجی هم نیاز دارند و چون همان جنس خارجی در شهروند وجود نداشت، مشتریان به شهروند نمی آمدند و میدان برای رقبای شهروند باز می شد. از این رو از مدت ها قبل بعضی از اجناس خارجی هم در فروشگاه شهروند وارد می شود.



وی تصریح کرد: به نظرم اگر بخواهیم با استفاده از جنس خارجی که مشابه ایرانی دارد به طور جامع برخورد کنیم، وزارت صنعت معدن و تجارت باید این مسئله را حل کند و جلوی واردات این اجناس گرفته شود؛ در غیر این صورت اگر یک بخش یا یک فروشگاه فروش جنس خارجی را منع کند و بقیه فروشگاه های بزرگ و کوچک آن جنس را داشته باشند، طبیعتا آن فروشگاه دچار لطمه وضرر می شود. بنابر این باید یک تصمیمی بگیریم و به صورت جامع همه با هم آن را به اجرا بگذاریم.