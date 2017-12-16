خدمات درمانی در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان قزوین شاخص است

صادق بابایی در حاشیه افتتاح بخش هتلینگ بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد موفقیتهای بسیار خوبی در حوزه درمان هستیم و این روند موجب افزایش رضایت عمومی از خدمات درمانی استان شده است.

وی اضافه کرد: استقرار نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان رازی و تاکستان و انتخاب بیمارستان رازی به عنوان تنها بیمارستان استان و نیز ۵ بیمارستان برتر سازمان تامین اجتماعی کشور در جشنواره حاکمیت بالینی کشور از سوی وزارت بهداشت برگزیده شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین تصریح کرد:استقرارنظام اعتبار بخشی در بیمارستان رازی وتاکستان، انجام ممیزی از سوی تیم منتخب ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و سرممیزی کشوری و اعلام عملکرد مثبت و استقرار مناسب، حفظ سیستم های استانداردسازی ایزو در کنار نظام اعتباربخشی با توجه به تاکید اداره کل پشتیبانی و پایلوت مدیریت درمان استان در استقرار نظام ارجاع داخلی از دیگر موفقیتهای استان است.

بابایی یادآورشد: همچنین خرید تجهیزات و دستگاههای اکسیژن ساز، رادیولوژی دیجیتال، اتوکلاوهای پلاسما، میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب و دستگاه C- ARM و نیز خرید و بکارگیری ۵ دستگاه آمبولانس برای مراکز استان و خرید تجهیزات پزشکی ماندگار با هزینه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال در سال ۹۳ و استقرار و راه اندازی سیستم HIS از کارهای انجام شده است.

وی اضافه کرد: خرید دستگاه سل کانتر و ایمونوکمیلومینسانس برای آزمایشگاه بیمارستان رازی با هدف دقت در آزمایش وافزایش تنوع تست های هورمونی تا پایان سال ۹۴ و نیز بهسازی و افزایش فضای فیزیکی درمانگاه قائم شهر محمدیه، توسعه و راه اندازی ۶ تخت آی سی یو جدید در بیمارستان رازی، فعالیت درمانگاه تامین اجتماعی نبی اکرم آبیک به شبانه روزی، امکان تامین دارو با قیمت بالاتر از سقف و داروهای شکمی درمانی در خارج از ساعات اداری در دفتر اسناد پزشکی تا ساعت ۱۷ و انجام برخی امور به صورت الکترونیکی و از راه دور مانند پذیرش مراکز طرف قرارداد و تایید دارو به صورت اینترنتی از فعالیت های انجام شده است.

بابایی اضافه کرد: نوسازی و بهسازی بخش اطفال و نوزادان بیمارستان رازی در سال جاری، اجرای طرح پرونده های مزمن در راستای شناسایی و پیگیری بیمارهای مزمن(دیابت قلبی و عروقی، اعصاب و روان و فشار خون)، راه اندازی دستگاه رادیو لوژی دیجیتال در بیمارستان رازی در سال گذشته، راه اندازی سیتی اسکن ۱۶ اسلایس، دستگاه DR و دستگاه ماموگرافی بیمارستان رازی در سال جاری، اختصاص مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ارتقاء هتلینگ بیمارستان رازی، معرفی بیمارستان تاکستان به عنوان بیمارستان سبز از سوی سازمان محیط زیست کشور از موفقیتهای تامین اجتماعی در استان قزوین است.

وی در خصوص موفقیت های کسب شده توسط بیمارستانهای تامین اجتماعی استان هم یادآورشد: دریافت رتبه برتر کشوری بیمارستان تاکستان در ارتقاء خدمت به مادران و کودکان، دریافت لوح دوستدار مادر و لوح کاهش سزارین از طرف وزیر بهداشت، انتخاب بیمارستانهای رازی و تاکستان به عنوان برگزیده کشوری در امر آموزش به بیمار، دریافت گواهی استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی توسط بیمارستان رازی، رتبه اول دفتر مدیریت بحران در بیمارستان تاکستان و کسب بالاترین امتیاز اعتباربخشی و انتخاب واحد تغذیه بیمارستان رازی از دیگر موفقیتهای حوزه خدمات درمانی تامین اجتماعی استان قزوین است.