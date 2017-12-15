به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علیرضا صادق‌آبادی، درخصوص افزایش قیمت سوخت در سال جاری، اظهار داشت: شرکت پالایش و پخش در زمینه افزایش قیمت‌ها، تابع مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت است و تا کنون مصوبه‌ای درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه این شرکت، وظیفه تعیین و قیمتگذاری سوخت و فرآورده‌های نفتی را ندارد، گفت: پالایش و پخش، مجری اعمال قیمت‌های تعیین شده جدید است که در این خصوص تاکنون هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: این مساله را باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال کرد، ما مجری مصوبات هستیم.