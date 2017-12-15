سیدحمیدرضا صالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق، تاثیر چندانی بر سبد هزینه خانوار اقشار مختلف ندارد، گفت: خانوارها این میزان افزایش قیمت را از طریق صرفه جویی یا استفاده از لوازم خانگی کم مصرف پوشش می دهند؛ بنابراین با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تمایل مردم به خرید لوازم برقی کم مصرف و استاندارد افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ٢٨درصدی قیمت برق در روزهای پایانی دولت دهم، ادامه داد: دولت یازدهم این مصوبه را اجرا نکرد؛ این در حالی است که در حال حاضر، بیش از ١٢٠ هزار میلیارد تومان یارانه بابت حامل های انرژی پرداخت می شود.

دبیرکل فدراسیون انرژی تصریح کرد: اینکه گفته می شود افزایش قیمت حامل های انرژی موجب آسیب به مردم می شود، حرف غیرکارشناسانه‌ای است؛ چراکه دولت می تواند از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، به سرمایه گذاری های زیرساختی پرداخته و اشتغالزایی کند.

صالحی، نرخ کنونی گازوئیل را پایین دانست و اظهار داشت: دولت با ارائه یارانه به مرزنشینان، سوخت گازوییل را به منظور فروش در اختیار آنها قرار می دهد؛ در صورتی که می تواند با افزایش قیمت این فرآورده، به اشتغالزایی در مناطق مرزنشین بپردازد؛ این درحالی است که گفته شده سوخت به ارزش ٧میلیارد دلار از مرزها قاچاق می شود که این امر، نشان از ورود همین میزان کالای قاچاق به کشور است.

به گفته وی، طی٧-٦سال گذشته شاهد توسعه چندانی در بخش برق کشور نبودیم که همین امر، صحه بر افزایش قیمت برق بوده است. از طرف، وزارت نیرو وزنه بدهی ٣٢ هزار میلیاردی را با خود همراه دارد که ایجاد مشکل مضاعف می کند؛ پس به طور کلی قیمت انرژی باید به سوی واقعی شدن پیش رود تا پازل های این صنعت در جایگاه حقیقی خود قرار گیرند.