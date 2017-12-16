اعطای مجوز فعالیت به ۳ تشکل سیاسی در دانشگاه صنعتی شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فاتح ظهر شنبه در نشست خبری خود با محوریت «پژوهش تقاضامحور و تجاری‌سازی فناوری زیربنای تولید و اشتغال» ضمن بیان اینکه با گفتمان جدید از نقد و پرسش و پاسخ استقبال می‌کنیم، ابراز داشت: برای هیچ فعالیت سیاسی در دانشگاه حکم انضباطی صادر نشده است دانشگاه محیطی برای تربیت مدیران آینده محسوب می‌شود، لذا باید دیدگاه‌های مختلف دیده و شنیده شود.

وی بابیان اینکه دانشگاه صنعتی در سطح دوم بین دانشگاه‌های معتبر کشور قرارگرفته است، افزود: آمار ارائه مقالات در پایگاه جهانی آی. اس. آی رشد ۲۰ درصدی را نسبت به سنوات قبل نشان می‌دهد و از سوی دیگر هفت نشریه علمی پژوهشی در دانشگاه صنعتی منتشر می‌شود.

۱۴ شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه حضور دارند

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه امسال ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه به نسبت سال گذشته افزایش هشت‌درصدی داشت، بیان کرد: این دانشگاه به همراه ۴۳دانشگاه برتر و مراکز تحقیقاتی در جمع مؤثرترین دانشگاه‌های جهان قرار دارد.

فاتح بابیان اینکه مأموریت دانشگاه به‌صورت متمرکز به‌سوی کارآفرینی شتاب گرفته است، تصریح کرد: ۱۴شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه مستقر هستند که به‌منظور تجاری‌سازی فناوری، توانمند کردن دانشجویان و ترویج و آموزش کارآفرینی از ایده‌های جدید در دانشگاه صنعتی شاهرود استقبال می‌شود.

وی بابیان اینکه بیش از ۲۵درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود بیکار هستند، افزود: این دانشگاه سه هزار دانش‌آموخته دارد که از این تعداد ۷۵۰ نفر فارغ‌التحصیل بیکار هستند لذا این مهم می‌طلبد تا بر اساس نیاز کشور به‌سوی دانشگاه کارآفرین حرکت کنیم.

انعقاد ۲۷ تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و نهادها

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه تحقق ۹۷۰هزار شغل طی سال جاری در کشور تنها با کارآفرین کردن دانشگاه‌ها محقق خواهد شد، ابراز داشت: ۱۸کارگروه تخصصی برای کارآفرین کردن دانشگاه ایجاد شد که بعد از بررسی اندیشه‌ها در اتاق‌های فکر تصمیم سازی ها با تأسیس کمیته، اداره و مرکز آموزش‌های آزاد صورت گرفت.

فاتح بابیان اینکه ۵۰درصد بیکاران را دانشجویان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: ارتباط علم و صنعت کمرنگ در جامعه کمرنگ است لذا تا زمانی به نیاز بازار پاسخ مناسبی داده نشود همچنان فارغ‌التحصیل بیکار را خواهیم داشت.

وی بابیان اینکه به دنبال استقرار شتاب‌دهنده‌ها هستیم، افزود: طی یک سال اخیر در قالب کارآفرینی ۲۷ تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و نهادهای مختلف بسته شد و هشت مورد نیز در حال انعقاد قرارداد است و امیدواریم با ایجاد شرکت سهامی خاص بستر خدمات تولیدی، بازرگانی، پژوهشی، فناوری در این شرکت‌ها به‌خوبی دیده شود.

کارآفرین شدن دانشگاه‌ها یک مطالبه عمومی است

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه کارآفرین شدن دانشگاه نیاز به حمایت دولت دارد و یکی از ارکان اقتصادی کشور دانشگاه‌ها هستند، ابراز داشت: این دانشگاه سالانه ۲۰۰میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد شهرستان می‌کند که این موارد نشان می‌دهد توسعه کارآفرینی دانشگاه‌ها می‌تواند در ارائه خدمات شهری نیز بسیار مؤثر واقع شود.

فاتح بابیان اینکه سهم استان سمنان از خدمات دانشگاهی بسیار ناچیز است، اضافه کرد: ۳۰ درصد دانشجویان و ۳۰ درصد اعضای هیئت‌های علمی افراد بومی هستند که وجود این پتانسیل می‌تواند در حل معضلات جامعه مؤثر باشد.

وی بابیان اینکه کارآفرین شدن دانشگاه‌ها یک مطالبه عمومی به شمار می‌رود، افزود: تقویت علم و صنعت، کارآفرین شدن دانش‌آموختگان، ایجاد مشاغل جدید، افزایش درآمد دانشگاه و عملیاتی شدن اشتغال فراگیر از جمله مزایای توسعه کارآفرینی در دانشگاه است.