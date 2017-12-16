به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جمال سجادی پور، گفت: از ۱۴۲۰ هکتار سطح زیر کشت گلخانه ای این استان، ۴۲۰ هزار تن خیار سبز تولید می شود که ۲۳ درصد تولید این محصول در کشور را شامل می شود.

وی با بیان این که سالانه ۱۳۰ هکتار توسعه کشت گلخانه ای در استان یزد پیش بینی شده است، اظهار داشت: به علت کمبود آب، کشت های سبزی و صیفی در فضای باز را به کشت های گلخانه ای منتقل می کنیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد افزود: در این استان به ازای مصرف هر متر مکعب آب ۱۲ تا ۱۴ کیلوگرم محصول تولید می شود که ۱۰ برابر میزان تولید در فضای باز است.

سجادی پور با اشاره به تولید یک میلیون و ۵۵۰ هزار تنی تولیدات کشاورزی در استان یزد تصریح کرد: نزدیک به ۴۹ درصد این تولیدات با مصرف تنها ۴ درصد آب بخش کشاورزی استان صورت می گیرد و این ۴۹ درصد شامل کشت گلخانه ای و تولیدات دام و طیور می شود.

وی در مورد توسعه شبکه های نوین آبیاری نیز گفت : در زمینه مصرف بهینه آب، شبکه های نوین آبیاری تا سال ۹۰ درسطح ۱۰ هزار هکتار اجرا شده بود اما با مجموع اقدامات انجام شده و استقبال کشاورزان ظرف چهار سال اخیر این سطح با دو برابر افزایش به ۲۰ هزار هکتار رسیده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به تولید سالانه ۴۵ هزار تن پسته در ۴۲ هزار هکتار اراضی باغی استان اشاره کرد و اظهار داشت: ۶۰ درصد پسته یزد به کشورهای اروپایی، آسیایی میانه، حوزه خلیج فارس و ژاپن صادر می شود.

وی اضافه کرد: استان یزد ۱۷ درصد پسته کشور را تولید می کند.

سجادی پور درباره زنجیره تولید نیز گفت: در زمینه زنجیره تولید مرغ در استان یزد سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته به طوری که ۳۰۰ میلیارد ریال برای احداث کشتارگاه طیور اختصاص یافته است.

وی افزود: از این مبلغ ۸۰ میلیارد ریال مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: این کشتارگاه شامل سه خط کشتار مرغ، بوقلمون و بلدرچین با ظرفیت ۱۰ هزار تن کشتار و بسته بندی طیور در سال است.

به گفته سجادی پور، این کشتارگاه با هدف تولید مرغ سایز، برندسازی، بسته بندی طیور مطابق با استانداردهای اروپایی احداث شده و از راه اندازی آزمایشی آن یک ماه می گذرد.

وی در عین حال از راه اندازی باشگاه صادرات اسب عرب در استان یزد ظرف سال آینده خبرداد و اظهار داشت: این استان با پرورش ۴۵۰۰ راس اسب عرب، جایگاه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.