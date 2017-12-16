وجود ۷۰۴ هزار مشترک برق در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهیدی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نظارت عالیه شرکت برق همدان با بیان اینکه بحث بهره‌برداری از مقولات مهم و اولویت‌دار وزارت نیرو و توانیر است، اظهار داشت: از دیرباز بحث ممیزی و نظارت به صورت جدی در سطح شرکت‌های توزیع اجرایی شده است.

محمدمهدی شهیدی افزود: با توجه به اینکه بهره‌برداری به عنوان پیشانی خدمات در شرکت‌های توزیع شناخته شده بنابراین تمام فعالیت‌هایی که در بخش‌های دیگر صورت می‌گیرد در این بخش تأثیرگذار است.

وی با اشاره به وجود ۷۰۴ هزار مشترک برق تا پایان سال ۹۵ در استان همدان عنوان کرد: عمده مصارف برق استان در بخش کشاورزی بوده و این میزان در بخش صنعت ۱۱ درصد است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: طول شبکه ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف استان افزون بر ۱۸ هزار کیلومتر و تعداد فیدرهای ۲۰ کیلوولت ۲۷۵ دستگاه است.

وی با اشاره به وجود ۱۵ هزار و ۷۷۰ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت ۲ هزار و ۱۹۴ مگاولت آمپر در استان همدان ادامه داد: پیک بار سال ۹۵ استان همدان ۶۵۱ مگاوات بود که به نسبت پیک، ظرفیت ما ۲.۵ برابر است.

شهیدی با بیان اینکه ظرفیت فوق توزیع نیز یک هزار و ۷۹۶ مگاولت آمپر است، گفت: این یک فرصت است که ما از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: تلفات شرکت با توجه به اقدامات صورت گرفته روند کاهشی داشته که در پایان سال ۹۵ به رقم ۱۰.۷ درصد رسید و امسال نیز برنامه داریم که این میزان را به ۱۰ درصد کاهش دهیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر پنج پست ۶۳.۲۰ کیلوولت در رینگ قرار گرفته که به نحو مطلوب امکان مانور را برای شرکت فراهم خواهد کرد.

شهیدی با اشاره به ساختار و معماری شهر همدان و وجود ۲ رینگ ۳.۵ کیلومتر و ۱۷ کیلومتر در استان گفت: در راستای فراهم کردن قدرت مانوری برای رینگ باز اقدام به احداث شبکه به صورت کابلی در رینگ اول و خطوط هوایی دو مداره در رینگ دوم کرده‌ایم که این امر امکان مانور را برای پنج پستی که تغذیه کننده رینگ‌ها است فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه در سال ۷۱ نیز نیروگاه شهید مفتح وارد مدار شد که پایداری برق استان را فراهم کرد، افزود: با توجه به اینکه این نیروگاه معادل ۱۷ میلیون مترمکعب آب را در سال مصرف می کرد، یکی از چالش‌های استان بود و با اقداماتی که طی سال‌های اخیر صورت گرفت با انتقال پساب به نیروگاه و احداث یک برج خنک کننده میزان مصرف آب این نیروگاه تا یک پنجم تقلیل یافت.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: این نیروگاه تا سال ۹۴ نمی توانست بیشتر از ۳۰۰ مگاوات برق تولید کند که از تیر ماه سال ۹۵ با توجه به اقدامات صورت گرفته و تأمین آب، می‌تواند یک هزار مگاوات تولید داشته باشد.

وی با اشاره به مهمترین اقدامات توزیع برق استان از قبیل ایجاد رینگ باز، افزایش قدرت مانور و عدم تجاور بار خطوط از ۱۵۰ آمپر افزود: نصب کلیدهای مانوری نیز از دیگر مباحث بوده که سال گذشته ۷۰۰ میلیون تومان تجهیزات برای این بخش هزینه شد.

شهیدی یادآور شد: در بحث کاهش تلفات و کاهش انرژی توزیع نشده نیز بر اساس برنامه، شرکت توزیع باید ۱۵ درصد در هر سال این رقم را کاهش دهد که در این زمینه از میانگین کشوری پایین‌تر هستیم و نیاز است اقدامات موثری انجام دهیم.

وی ادامه داد: در تعداد قطعی‌ها طی ۸ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد و در خاموشی‌ها ۹۹ درصد کاهش داشته‌ایم که با توجه به روند نزولی این دو شاخص انرژی توزیع نشده نیز در استان ۲۰ درصد کاهش داشته است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه برای نصب کلیدهای مانوری به ازای هر ۲۰ کیلومتر شبکه لازم است یک کلید قطع کننده نصب شود، گفت: با توجه به اینکه ما ۱۰ هزار کیلومتر شبکه داریم لازم است ۵۰۰ کلید داشته باشیم که تاکنون ۳۶۶ کلید در مدار قرار گرفته و تلاش داریم این میزان به استاندارد نزدیک شود.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری میراث اقداماتی است که در سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد، افزود: اگر این بخش‌ها به درستی در انجام وظیفه خود ایفای نقش نکنند تبعات آن در بهره‌برداری دیده می‌شود.

شهیدی با اشاره به اینکه طراحی شبکه‌ها بر اساس رژیم بارگذاری در هر استان صورت می‌گیرد، عنوان کرد: متاسفانه با توجه به تغییرات شرایط جوی در چند سال گذشته این رژیم نیز تغییر کرده است.

وی ضمن تأکید بر استفاده از تجهیزات با کیفیت یادآور شد: تعمیرات خط گرم نیز از دیگر مباحث این بخش است که از طریق پیمانکار در استان همدان انجام می‌گیرد که در تلاش هستیم با تأمین نقدینگی تجهیزات آن را خریداری کنیم.

شهیدی با اشاره به اجرای مانیتورینگ در شرکت عنوان کرد: همچنین بحث آر تی یو را در شرکت از طریق تحقیقات انجام دادیم که ۹۵ درصد کار انجام شده و برای ۱۵ نقطه به صورت پایلوت در نظر گرفتیم که بحث فرمان از راه دور انجام شود.

وی با بیان اینکه بخش تولید پراکنده نیز در دستور کار شرکت بوده است، گفت: طی سه سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته و استان همدان به عنوان پایلوت نیروگاه خورشیدی در کشور بوده است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به بهره‌برداری از ۲ نیروگاه خورشیدی طی سال گذشته در همدان افزود: ۷ نیروگاه ۷ مگاواتی و دو نیروگاه ۳۰ مگاواتی در تویسرکان نیز امسال در دست اقدام داریم.

وی با بیان اینکه دو نیروگاه خورشیدی نیز به صورت آزمایشی وارد مدار شده است، گفت: یک نیروگاه نیز طی یک هفته آینده وارد مدار می‌شود.