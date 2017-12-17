تصادف رانندگی در محور ایلام-دره شهر ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه شب گذشته در مسیر ایلام- دره شهر بر اثر تجاوز به چپ از خط وسط جاده، توسط راننده یک دستگاه سواری پراید و برخورد شاخ به شاخ با یک دستگاه وانت نیسان، تصادف شدیدی به وقوع پیوست که ۴ نفر به شدت زخمی شدند که در حین انتقال و یا در بیمارستان ۲ نفر از آنها متاسفانه کشته شدند.

وی افزود: عجله و شتاب در رانندگی یک موضوع بسیار خطرناک و تاثیرگذار در وقوع تصادفات می باشد و برخی همیشه فکر می کنند حوادث برای دیگران است و این طرز تلقی باعث می شود با ارتکاب تخلفات حادثه آفرین جان خود و دیگران را به راحتی در معرض خطر قرار دهند.

همتی زاده گفت: محافظت از جان خود و حفظ جان سایر انسانها در حد توان یک تکلیف شرعی و قانونی و یک مسئولیت اجتماعی است، تک تک افراد جامعه مسئولند و هر کسی بایستی از خود شروع کند و بعد هم از دیگران بخواهد تا همه با هم بتوانیم وضعیت کنونی معضلات و مشکلات ترافیکی را حل کنیم.

وی ادامه داد از ابتدای سال تا کنون یکی از علل مهم در تصادفات رانندگی تجاوز و انحراف به چپ از خط میانی راه بوده است که سهم قابل توجهی از کشته شدگان و مصدومین تصادفات مربوط به این تخلف رانندگی بوده است.

همتی زاده در پایان گفت: البته یکی از تخلفاتی که توسط ماموران پلیس راه بیشترین برخورد و اعمال قانون شده انحراف به چپ بوده است ولی در کنار این موضوع مشارکت عامه مردم و به ویژه سرنشینان وسیله نقلیه در تذکر به موقع به رانندگان و کنترل رفتارهای پرخطر و هیجانی آنها می تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع تصادفات داشته باشد.