بودجه بخش جوانان ناچیز است/ ۷۰۰ میلیون تومان برای هر استان

محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش بودجه جوانان در لایحه بودجه کل کشور نسبت به سال‌های گذشته، افزود: نسبت به ۲ سال گذشته افزایش اعتبار داشته ایم اما کل بودجه ما ناچیز است.

وی ادامه داد: در مورد جوانان اعتبار ۴۶ میلیاردی برای کل کشور پیش بینی شده است که با کسر حقوق و دستمزد، این رقم بسیار ناچیز است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: با این اعتبار، به هر استان حدود ۷۰۰ میلیون تومان بودجه می رسد. با این رقم نمی‌شود کار جدی و اصولی برای جوانان انجام داد. اعتبار ما باید چندین برابر افزایش یابد.

تندگویان با بیان اینکه در حوزه عملکرد بودجه حوزه جوانان در دستگاه‌ها نظارتی وجود ندارد، گفت: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بودجه در حوزه جوانان دارند به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی یا وزارت تعاون اعتباراتی در حوزه مسکن یا اشتغال جوانان دارند اما معاونت جوانان بر هزینه کرد این اعتبارات نظارتی ندارد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که یا بودجه بخش جوانان را افزایش دهند یا این اختیار را بدهند که بر هزینه کرد بودجه جوانان در وزارتخانه ها نظارت کنیم تا واقعا در این اعتبارات در حوزه جوانان هزینه شود. عملکرد این بودجه باید مشخص و بازتاب آن به ما منتقل شود. معتقدم یکی از این ۲ حالت باید اتفاق بیفتد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: نظارت بر هزینه کرد بودجه جوانان وزارتخانه ها، تنها با تبدیل شدن به سازمان ملی جوانان و معاونت رئیس جمهور قابل تحقق است.