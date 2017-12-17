خدمت در فوریتهای پزشکی عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز یکشنبه در نشست با مدیر و جمعی از کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اظهار داشت: در گرفتاریها و حوادث چشم امید حادثه دیدگان بعد از خدا به کارکنان خدوم فوریتهای پزشکی است که پس از دیدن آنها احساس آرامش می کنند.

وی گفت: فوریتهای پزشکی یکی از مهمترین و موثر ترین یگان های کشور است که هر لحظه اشتغال در این یگان خدمت به مردم و خداوند است و برای آخرت و زندگی ابدی سرمایه گذاری می شود.

وی خطاب به کارکنان این مرکز بیان داشت : خانواده های شما هم در ثواب کار شما شریک هستند و اگر آنها اهمیت و خداپسندانه بودن کار شما را درک کنند با شرایط سخت کاری شما راحت تر کنار خواهند آمد.

همچنین مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه ۵۴ پایگاه فعال داریم که یک پایگاه در هوانیروز و همراهی یک بالگرد آماده بکار می باشد.

صائب مدرسی افزود: در بحث اربعین کمیته بهداشت و درمان جزو بهترین کمیته ها شناخته شد که با ۴۰ نقطه فعال و ۶۰ آمبولانس و ۱۰ درمانگاه شبانه روزی خدمات گسترده ای ارائه شد.

وی در ادامه با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: بلافاصله پس از وقوع زلزله تیم های ارزیاب به منطقه اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن نیز تیم های اورژانس اعزام شدند و با کمک بالگرد های هوانیروز و دیگر نهاد ها در ۲۴ ساعت اول ۷ هزار مصدوم به کرمانشاه منتقل شدند که یک رکورد در این زمینه ثبت شد.