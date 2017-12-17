مصالح پروژه های عمرانی شهرداری مرند غیراستاندارد و هزینه بر است

به گزارش خبرنگارمهر، فرامرز آخوندی یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از پروژه های شهرداری بدون کار کارشناسی شده بوده و در آنها از مصالح غیر استاندار استفاده شده است و امروز شاهد تخریب این پروژه ها هستیم و آسفالت معابرو جداول موجود در شهر نمونه های کوچکی از این امر و عامل نارضایتی مردم هستند.

وی با بیان اینکه این مشکلات را در بازدیدهای از کارخانه آسفالت و تولید قطعات بتنی متذکرشده ام، تصریح کرد: متاسفانه علی رغم هشدارها همچنان بدون ذره ای تغییر مجددا شاهد آن هستیم که در پروسه آسفالت معابر و خیابان های شهر نکات فنی رعایت نشده و این مقوله بدون رعایت استانداردهای لازم به پیش می رود.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر اظهار داشت: پروژه های عمرانی با توجه به هزینه بر بودن برای شهرداری باید از استاندارد لازم برخوردر باشند تا هزینه کردها به هدر نرود، آن هم با تمامی مشکلاتی که شهرداری از لحاظ مالی با آن دست به گریبان است .

وی در ادامه انتقادهای خود خواستار تکمیل و استاندارد سازی کارخانه آسفالت و قطعات بتنی شهرداری شد و گفت: اگر می خواهیم مردم از شهرداری و شورای شهر راضی باشند، قطعا نیازمند استاندارد سازی محصولات تولیدی خود هستیم که امروز بدلیل این امر مردم بسیار از شهرداری ناراضی بوده واعتراضات مختلفی را از وضعیت آسفالت حدود یک ماه پیش در سطح شهر را شاهد بوده ایم.

رئیس سابق نظام مهندسی شهرستان مرند خاطر نشان کرد: به غیر از استفاده از مصالح غیر استاندارد متاسفانه نظارت ها بر پروژه های عمرانی نیز قابل قبول نبوده واین امر نیز ضربات جبران ناپذیری بر مسائل مالی شهرداری وارد می سازد و در این مورد تنها مناطق برخوردار و معابر اصلی مد نظر نیست بلکه با بازدید و بررسی همه نقاط و کوچه پس کوچه های شهر، باید کیفیت خدمات دهی را مورد توجه قرار دهیم.

رایزنی با سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بدهی شهرداری مرند

وی در ادامه گزارشی از سفر به تهران برای رایزنی در خصوص مشکل بدهی شهرداری مرند به بیمه ارائه کرد و گفت: با رایزنی های صورت گرفته توسط نماینده شهرستان با مسئولین رده بالای سازمان تامین اجتماعی جلسه ای با حضور بنده، شهردار مرند و تعدادی دیگر از مسئولان شهرستان برگزار شد و در ارتباط با بدهی ۲۳ میلیاردی شهرداری به تامین اجتماعی به نتایج خوبی دست یافتیم و امیدواریم با پی گیری های لازم این مشکل بزودی برطرف شود.

آخوندی در پایان اظهار داشت: در ارتباط با مساکن مهر نیز بحث و گفتگو و مقرر شد کلیه معابر شهرک میلاد آسفالت شود و همچنین در ازای هر واحد مسکونی مسکن مهر مبلغ ۵ میلیون ریال به حساب شهرداری واریز شود و در جلسه ای با رئیس سازمان شهرداری ها نیز ۶۰۰ تن قیر و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال اعتبار و چند دستگاه بیل مکانیکی، لودر و گریدر برای شهرداری مرند اختصاص یافت و همچنین برای آسفالت راههای منتهی به روستاها قیر رایگان در نظر گرفته شد.