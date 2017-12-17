به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم سازمان لیگ فدراسیون وزنه برداری، تاریخ برگزاری هفته چهارم به روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۰و ۱۱ دی ماه) موکول شد. این تصمیم به خاطر فاصله زمانی محدود هفته های سوم و چهارم لیگ برتر گرفته شده است.
هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان در روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه به میزبانی تالار وزنه برداری ورزشگاه آزادی تهران (سالن ایرانیان) برگزار شده بود.
همچنین ردهبندی ۶ تیم حاضر در لیگ برتر بزرگسالان به شرح زیر است:
۱- بیمه رازی: ۱۸۵۷ امتیاز
۲- رعد پدافند: ۱۷۷۳ امتیاز
۳- مناطق نفت خیز جنوب خوزستان: ۱۷۵۲ امتیاز
۴- نیروی زمینی ارتش:۱۶۰۶ امتیاز
۵-عقاب نیروی هوایی:۱۴۹۴ امتیاز
۶- نور همدان:۸۲۴ امتیاز
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