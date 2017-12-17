  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

زمان برگزاری هفته چهارم لیگ برتر وزنه‌برداری مشخص شد

زمان برگزاری هفته چهارم لیگ برتر وزنه‌برداری مشخص شد

هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری بزرگسالان باشگاه‌های کشور روزهای ۱۰ و ۱۱ دی ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم سازمان لیگ فدراسیون وزنه برداری، تاریخ برگزاری هفته چهارم به روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۰و ۱۱ دی ماه) موکول شد. این تصمیم به خاطر فاصله زمانی محدود هفته های سوم و چهارم لیگ برتر گرفته شده است.

 هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان در روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه به میزبانی تالار وزنه برداری ورزشگاه آزادی تهران (سالن ایرانیان) برگزار شده بود.

همچنین رده‌بندی ۶ تیم حاضر در لیگ برتر بزرگسالان به شرح زیر است:

۱- بیمه رازی: ۱۸۵۷ امتیاز
۲- رعد پدافند: ۱۷۷۳ امتیاز
۳- مناطق نفت خیز جنوب خوزستان: ۱۷۵۲ امتیاز
۴- نیروی زمینی ارتش:۱۶۰۶ امتیاز
۵-عقاب نیروی هوایی:۱۴۹۴ امتیاز
۶- نور همدان:۸۲۴ امتیاز

کد مطلب 4174426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها