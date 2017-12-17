به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم سازمان لیگ فدراسیون وزنه برداری، تاریخ برگزاری هفته چهارم به روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۰و ۱۱ دی ماه) موکول شد. این تصمیم به خاطر فاصله زمانی محدود هفته های سوم و چهارم لیگ برتر گرفته شده است.



هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان در روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه به میزبانی تالار وزنه برداری ورزشگاه آزادی تهران (سالن ایرانیان) برگزار شده بود.

همچنین رده‌بندی ۶ تیم حاضر در لیگ برتر بزرگسالان به شرح زیر است:



۱- بیمه رازی: ۱۸۵۷ امتیاز

۲- رعد پدافند: ۱۷۷۳ امتیاز

۳- مناطق نفت خیز جنوب خوزستان: ۱۷۵۲ امتیاز

۴- نیروی زمینی ارتش:۱۶۰۶ امتیاز

۵-عقاب نیروی هوایی:۱۴۹۴ امتیاز

۶- نور همدان:۸۲۴ امتیاز