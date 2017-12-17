  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۳

چهار فصل کتاب به هفت استان کشور سفر می کنند

چهار فصل کتاب به هفت استان کشور سفر می کنند

طرح چهار فصل کتاب با عنوان «سفر کتاب» از سوی اداره‌کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برخی استان‌های کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، طرح چهار فصل کتاب به منظور معرفی کتاب‌های مناسب ناشران کودک و نوجوان و با هدف ترویج و توسعه‌ فرهنگ کتاب‌خوانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

در گروه اول اجرای این طرح استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی از ۴ آذر تا ۲۵ دی ۹۶ میزبان برنامه‌ی «سفر کتاب» شده‌اند و در ادامه نیز از دوم بهمن تا پایان سال این رویداد فرهنگی در استان‌های خراسان جنوبی و فارس اجرا می‌شود.

بر اساس این خبر در این طرح کتاب‌های منتشر شده در سال ۹۵ از سوی ناشران کودک و نوجوان که در کمیته‌ی بررسی و انتخاب کانون موفق به دریافت نمره‌ی خوب و عالی شده‌اند به مراکز استان‌ها ارسال می‌شود تا در قالب برپایی نمایشگاه‌هایی در مراکز کانون و مدارس سطح شهر این آثار معرفی و مورد نقد و بررسی مخاطبان نیز قرار گیرد.

بر همین اساس در طرح سفر کتاب امسال تعداد ۲۰۷ عنوان کتاب و تولیدات چندرسانه‌ای (فیلم، تئاتر، کتاب گویا) از ناشران مختلف حوزه کودک و نوجوان و ۴۵ عنوان از تولیدهای انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به اداره‌کل کانون در استان‌های میزبان ارسال شده است.

هم‌چنین ایجاد امکان خرید متمرکز در استان‌ها برای مخاطبان و اولیای تربیتی با شناخت بیشتر از کتاب‌های برگزیده کمیته‌ی بررسی و انتخاب کتاب کانون از دیگر اهداف این طرح عنوان شده است.

کد مطلب 4174450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها