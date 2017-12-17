چهار فصل کتاب به هفت استان کشور سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، طرح چهار فصل کتاب به منظور معرفی کتاب‌های مناسب ناشران کودک و نوجوان و با هدف ترویج و توسعه‌ فرهنگ کتاب‌خوانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

در گروه اول اجرای این طرح استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی از ۴ آذر تا ۲۵ دی ۹۶ میزبان برنامه‌ی «سفر کتاب» شده‌اند و در ادامه نیز از دوم بهمن تا پایان سال این رویداد فرهنگی در استان‌های خراسان جنوبی و فارس اجرا می‌شود.

بر اساس این خبر در این طرح کتاب‌های منتشر شده در سال ۹۵ از سوی ناشران کودک و نوجوان که در کمیته‌ی بررسی و انتخاب کانون موفق به دریافت نمره‌ی خوب و عالی شده‌اند به مراکز استان‌ها ارسال می‌شود تا در قالب برپایی نمایشگاه‌هایی در مراکز کانون و مدارس سطح شهر این آثار معرفی و مورد نقد و بررسی مخاطبان نیز قرار گیرد.

بر همین اساس در طرح سفر کتاب امسال تعداد ۲۰۷ عنوان کتاب و تولیدات چندرسانه‌ای (فیلم، تئاتر، کتاب گویا) از ناشران مختلف حوزه کودک و نوجوان و ۴۵ عنوان از تولیدهای انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به اداره‌کل کانون در استان‌های میزبان ارسال شده است.

هم‌چنین ایجاد امکان خرید متمرکز در استان‌ها برای مخاطبان و اولیای تربیتی با شناخت بیشتر از کتاب‌های برگزیده کمیته‌ی بررسی و انتخاب کتاب کانون از دیگر اهداف این طرح عنوان شده است.