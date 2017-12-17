کتاب «با علی(ع) در صحرا: شرح دو حکمت از نهج البلاغه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «با علی(ع) در صحرا: شرح دو حکمت از نهج البلاغه» به قلم آیت‌الله حائری شیرازی و تدوین حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا رنجبر منتشر شد.

کتاب «با علی(ع) در صحرا» شرح و بسط دو حکمت از حکمت‏های حکیمانه امیرالمومنین علی(ع) است که مشتمل بر لُباب معرفت است. حکمت نخست، در باب بیان سخن‌های آن امام همام با جناب کمیل‌بن‌زیاد نخعی است و حکمت ثانی، در باب بیان علل و رازها درخصوص پاره‌ای از احکام خداوند.

در بخش هایی از کتاب می خوانیم:

«محبت خداوند به انسان یک طرف قضیه است؛ طرف دیگر آن، محبت انسان به خداوند است. وقتی که شخص از غفلت و غرور رهایی یافت و متوجه نعمات الهی شد، محبت جریان پیدا می‌کند؛ همین امر نیز موجبات جلب ببیشتر محبت خداوند به او را فراهم می‌سازد و در این گردش محبت است که انسان به‌طرف کمال محبت سیر می‌کند.»

«اسلام، بدون امامت امکان‌پذیر نیست. اگر امامت نباشد، نظام امت درهم می‌ریزد. عرب، نخ‌کردن در دانه‌های گردنبند را «نظم» می‌گوید. نظام دانه‌های گردنبند به‌وسیله نخی است که از آن‌ها عبور می‌کند. بدون نخ، نظام به هم می‌خورد و پراکندگی ایجاد می‌شود و دیگر، دستگاه هماهنگ و یکپارچه وجود ندارد. امام همچون ریسمانی است که به دانه‌های تسبیح نظام می‌دهد و امت را وحدت می‌بخشد. امام سه وحدت ایجاد می‌کند: ۱. وحدت در عقیده؛ ۲. وحدت در جهت؛ ۳. وحدت در قوا.»

این کتاب توسط روحانی فاضل و خوش ذوق حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا رنجبر تدوین شده است که سالها و از جمله شرح نهج البلاغه و شرح دیوان حافظ در محضر آیت الله حایری شیرازی بوده و از شاگردان خاص معظم له محسوب می شود و سالهاست که همگان به عنوان کارشناس مذهبی صداوسیما، با چهره و صدا و زبان تمثیلی وی آشنا هستند.

کتاب «با علی(ع) در صحرا: شرح دو حکمت از نهج البلاغه» به همت نشر معارف در قطع رقعی و دورنگ به قیمت ۱۱هزار تومان روانه بازار فروش شد.