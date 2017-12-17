توجه به پژوهش در برنامه ریزی ها از اولویت های تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری ضمن گرامی داشت هفته پژوهش گفت: هرچه بتوانیم به پژوهش بیشتر توجه کنیم و اقدامات و فعالیت های خود را بر اساس پژوهش ساماندهی کنیم، شرایط سازمان ما و جامعه ما بهتر خواهد بود.

وی اظهار داشت: از همکاری پژهشگران و بویژه پژوهشگران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با موسسه عالی پژوهش استقبال می کنیم.

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: فقر از هر نوع آن پدیده ناپسندی است و فقر درآمدی، فقر اجتماعی و فقر فرهنگی از عوامل اصلی بسیاری از مشکلات جامعه هستند.

غفاری مشکلات مربوط به حوزه اقتصاد و فقر درآمدی را در ارتباط با سایر اقشار فقر از جمله فقر فرهنگی و فقر اجتماعی دانست و اظهار داشت: داشتن یک نگاه کلی به فقر در سطح جامعه موضوع مهمی است.

وی ادامه داد: در موسسه عالی پژوهش برای اینکه بدانیم سازمان تأمین اجتماعی و بیمه ها چقدر می توانند در کاهش فقر موثر باشند، پژوهش هایی را انجام داده و در دست انجام داریم.

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به خدمات متنوع سازمان تأمین اجتماعی به جامعه تحت پوشش گفت: با توجه به حمایت هایی که سازمان تأمین اجماعی از جامعه تحت پوشش دارد جا دارد که این موضوع را بررسی کنیم که وضعیت جامعه تحت پوشش این سازمان از نظر میزان فقر از سایر اقشار جامعه تا چه حد بهتر است.

غفاری افزود: استنباط ما این است که سازمان تأمین اجتماعی پوشش های نسبتا کاملی ارائه می دهد و البته کفایت آن به دلیل محدودیت های مالی کامل نیست اما بسته ای که سازمان ارائه میدهد کامل است و انتظار می رود که فقر در بین بیمه شدگان به مراتب کمتر از متوسط جامعه باشد.

وی ادامه داد: مطالعاتی در این رابطه در حال انجام است و ما انتظار داریم که به پاسخ های روشنی در این حوزه برسیم که اگر فقر در حال گسترش است، چه اقداماتی می توان برای کنترل آن انجام داد و چطور می توان مانع از فقیرشدن جامعه کرد.