افزایش عمق بازار سهام با عرضه های اولیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، حسن قالیباف اصل گفت: ناشرانی که مقدمات عرضه آنها آماده باشد باید اقدامات تکمیلی را انجام دهند تا با نهایی سازی اقدامات، سهام آنها در بورس عرضه اولیه شود.

وی به برخی از شرکت هایی که باید اقدامات تکمیلی انجام دهند، اشاره کرد و گفت: نماد معاملاتی «آسیاتک» اگر چه درج شده، اما ناشر آن باید در امیدنامه خود یکسری موارد را فراهم کند که پس از آن آماده عرضه خواهد بود.

سخنگوی بورس در ادامه افزود: آمادگی لازم برای عرضه اولیه سهام «تامین سرمایه امید» از طریق بورس مهیا شده است و سهامدار عمده هر زمان آماده باشد، می‌تواند در بورس عرضه اولیه را انجام دهد.

قالیباف اصل عرضه های اولیه را باعث گسترش عمق بازار دانست و گفت: عرضه اولیه بهترین پاسخ در بازار رونق است. عرضه های جدید علاوه بر جذب سرمایه گذار و منابع جدید به بازار، پاسخ مناسبی به تقاضای موجود در بازار است و این فرصت برای ناشر یا سهامدار وجود دارد، تا ضمن تأمین مالی بتواند سهام خود را در بازار عرضه کند.