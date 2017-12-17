دیدار تدارکاتی فولاد و سپاهان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم های فوتبال فولاد و سپاهان امروز یکشنبه و از ساعت ۱۶:۳۰ در جزیره کیش برگزار شود ولی این مسابقه به خاطر بارش باران لغو شد.

این دو تیم اردوی آماده سازی خود را در جزیره کیش برپا کرده اند.