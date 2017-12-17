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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

دیدار تدارکاتی فولاد و سپاهان لغو شد

دیدار تدارکاتی فولاد و سپاهان لغو شد

دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال سپاهان و فولاد خوزستان لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم های فوتبال فولاد و سپاهان امروز یکشنبه و از  ساعت ۱۶:۳۰ در جزیره کیش برگزار شود ولی این مسابقه به خاطر بارش باران لغو شد.

این دو تیم اردوی آماده سازی خود را در جزیره کیش برپا کرده اند.

کد مطلب 4174937

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