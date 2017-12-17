دیدار تدارکاتی فولاد و سپاهان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم های فوتبال فولاد و سپاهان امروز یکشنبه و از ساعت ۱۶:۳۰ در جزیره کیش برگزار شود ولی این مسابقه به خاطر بارش باران لغو شد.
این دو تیم اردوی آماده سازی خود را در جزیره کیش برپا کرده اند.
دیدار تدارکاتی تیمهای فوتبال سپاهان و فولاد خوزستان لغو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم های فوتبال فولاد و سپاهان امروز یکشنبه و از ساعت ۱۶:۳۰ در جزیره کیش برگزار شود ولی این مسابقه به خاطر بارش باران لغو شد.
این دو تیم اردوی آماده سازی خود را در جزیره کیش برپا کرده اند.
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