 الزام شهرداری به ارائه طرح کاهش رشد تساعدی سفید بالک ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران امروز یک شنبه ۲۶ آذرماه سال ۹۶ به میان خبرنگاران آمد و به تشریح برخی از فعالیت های این کمیسیون در طول ۱۰۰ روز گذشته پرداخت.



زهرا صدراعظم نوری گفت: این کمیسیون در چهار محور سلامت، محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران و خدمات شهری فعالیت می‌کند، ضمن اینکه عضویت در کمیسیون ماده ۷ (باغات) فعالیت در این کمیسیون را مضاعف کرده است.



وی تصریح کرد: تاکنون ۱۲ جلسه در کمیته سلامت، ۱۲ جلسه در کمیته محیط زیست و ۱۱ جلسه در کمیته ایمنی برگزار شده است، در این جلسات ۴۷ طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: تاکنون ۱۴ قانون مصوب در این کمیسیون بررسی شده، ۴۸ نظر کارشناسی در طرح‌ها و لوایح داده شده، گزارش‌های ۷ سازمان بررسی شده است و طی جلسات شورای شهر ۱۰ تذکر از طرف مجموع افراد این کمیسیون و دو نطق پیش از دستور را داشتیم.

صدراعظم نوری در ادامه گفت: جلساتی با اداره کل سازمان محیط زیست، سازمان هواشناسی، سازمان میادین میوه و تره‌بار، سازمان پسماند، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز داشته و بازدیدهایی نیز صورت گرفته است.



رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و گفت: ما باید در مرحله اول، مدیریت ۱۴ ساله را رصد کنیم و ببینیم چه چیزی را تحویل گرفتیم و سپس ببینیم که چه برنامه‌ای را برای چهار سال باید طراحی کنیم.



صدراعظم نوری با اشاره به اینکه سه ماه قبل از شروع کار رسمی کار خود را شروع کردیم، گفت: ما از هر منبعی که گزارش می‌گرفتیم با گزارش منابع دیگر تناقض داشت و بعد از سه ماه که وارد شدیم تازه به اطلاعات جدید دسترسی پیدا کردیم.



وی با بیان اینکه اعضای شورا تمام روزهای هفته را مشغول کار هستند، بیان کرد: ما تلاش می‌کنیم هر آنچه را که به عنوان چالش مردم است در اولویت قرار دهیم.



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود مگس‌های سفید و سفید بالک‌ها گفت: در این خصوص نظر کارشناسان را بررسی کردیم و از سازمان فضای سبز گزارش گرفتیم که با تکیه بر آن گزارش پیگیری‌هایی می‌کنیم تا در یک بازه زمانی چند ساله اقدامات مفیدی در راستای حل مسئله سفید بالک‌ها انجام دهیم.

وی افزود: باید در میان درخت‌های توت و زیتون که زیستگاه این حشرات شده درخت‌های دیگر هم کاشته شود.

رئیس کمیسیون محیط زیست با تاکید بر اینکه نگاه ما به شهر با اهداف سیاسی نیست، اظهار کرد: رویکرد ما را قانون مشخص کرده تا به مردم خدمت دهیم و تلاش ما چابک‌سازی سازمان است تا بتواند نقش نظارتی آن بالا رود و با قیمت‌های کمتر خدمات ارائه دهد.

صدر اعظم نوری در پاسخ به سوالدیگری مبنی بر فعالیت کارخانه‌های آلاینده در شهر تهران گفت: کارخانه شن و ماسه منبع تولید آلودگی است از این رو باید تمهیداتی را فراهم کنیم که یا آلایندگی آنها از بین بروند و یا به بیرون شهر منتقل شوند.

وی در خصوص برخورد با مدیریت مجموعه‌ای که نیروهای آن با برخورد نامناسب با یک دستفروش حاشیه‌ساز شدند، اظهار کرد: کار برخورد با دستگاه اجرایی است و این رفتار از نظر ما به شدت مذموم است و در هیچ شرایطی این رفتارها را تایید نمی‌کنیم.

صدر اعظم نوری با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم این رفتارها به کرامت انسانی خدشه وارد کند، خاطر نشان کرد: در این شهرها اقداماتی رخ می‌دهد که قانونی نیست و شرایطی را برای اقدامات نامناسب فراهم می‌کند.



وی با تاکید بر اینکه از شهرداری می‌خواهیم برای ساماندهی دستفروشان اقداماتی انجام دهد، اظهار کرد: شهرداری در آن برنامه باید از مسئول مربوطه بخواهد که اقدامات لازم را انجام دهد.

