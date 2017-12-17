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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

ینی شفق؛

پنتاگون موشک ضدتانک «تاو» به کردهای سوریه ارسال کرده است

پنتاگون موشک ضدتانک «تاو» به کردهای سوریه ارسال کرده است

یک رسانه ترکیه ای اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا ارسال تسلیحات برای «حزب اتحاد دموکرات» سوریه از شاخه‌ های «حزب کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) را از سر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» ارسال تجهیزات نظامی به برخی از گروه های کُردی در سوریه را از سر گرفته است.

ینی شفق در این باره اعلام کرد: این سلاح ها که برای «حزب اتحاد دموکرات» سوریه از شاخه‌ های «حزب کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) ارسال شده اند، ۳ محموله موشک پیشرفته ضد تانک «تاو» (TOW) ساخت آمریکا بوده و از جاده «حسکه» برای پ‌ک‌ک ارسال شده تا علیه نیروهای مسلح ترکیه در نبرد احتمالی در منطقه «عفرین» به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است،  دونالد ترامپ رئیس جمهور در نوامبر سال جاری میلادی در گفتگویی تلفنی با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ ای خود متعهد شده بود که ارسال تجهیزات نظامی برای حزب اتحاد دموکرات در سوریه را متوقف کند.

کد مطلب 4175011

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