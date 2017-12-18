عرق شدید نشانه اولیه حمله قلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، شایع ترین علت مرگ در سراسر دنیا حمله قلبی است. متخصصان در جهان همواره بر علائم حملات قلبی نظیر درد قفسه سینه، تنگی نفس، عرق سرد و غیره تاکید دارند.

اما تحقیق جدید محققان دانشگاه ایلینوی نشان می دهد که حملات قلبی در مراحل اولیه با یک علامت یعنی تعریق شدید، قابل تشخیص است.

پمپاژ خون در بدن در زمان ضعیف شدن قلب بسیار دشوار می شود از اینرو بدن برای انتقال خون از انرژی بیشتری استفاده می کند. از اینرو بعد از گذشت مدتی بدن برای برگشت به حالت قبل بیش از حد معمول عرق می کند.

دکتر کاترین رایان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «علائم متداول حمله قلبی شامل درد قفسه سینه، درد ناحیه شانه و کتف، احساس ناراحتی در فک و گردن است. زنگ خطر زمانی به صدا درمی آید که بدن ناگهان شروع به عرق کردن شدید کند.»

عرق های شبانه هم نشانه شایع حمله قلبی هستند، اما برخی زنان ممکن است آن را با علامت یائسگی اشتباه بگیرند.

حمله قلبی زمانی رخ می دهد که منبع خون به قلب به ناگاه مسدود می شود. این شرایط با توقف پمپاژ خون به سراسر بدن موجب سکته قلبی می شود.

افراد سیگاری، دیابتی، مبتلا به فشارخون بالا و افراد دارای اضافه وزن در معرض بالاترین ریسک بیماری قلبی قرار دارند.

ورزش منظم و حفظ وزن سالم به کاهش ریسک حمله قلبی کُشنده کمک می کند.