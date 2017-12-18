زباله های اطراف روستای گردشگری هشمیز جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته و با فراخوان اعلام شده از سوی سازمان مردم نهاد آمانج، جمعی از اهالی روستای هشمیز به ویژه جوانان اطراف روستای خود را از وجود زباله پاکسازی کردند.

در جریان این اقدام مردمی که با استقبال خوبی از سوی اهالی روستا نیز مواجه شده بود، شرکت کنندگان از هدف حفاظ محیط زیست و همچنین منابع طبیعی اطراف روستای هشمیز را به صورت کامل پاکسازی کردند.

مدیرعامل سازمان مردم نهاد آمانج در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سازمان مردم نهاد آمانج از ابتدای سال جاری مجوز فعالیت خود را به صورت استانی و از استانداری کردستان دریافت کرده است و فعالیت های مختلفی را در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار داده است.

حامد محمودیان بیان کرد: تمامی اعضای هیات مدیره سازمان مردم نهاد آمانج از اهالی روستای هشمیز هستند که تلاش می کنیم تا با فعالیت های مختلف زمینه برای ارتقاء سطح زندگی مردم را فراهم کنیم.

وی گفت: جمع آوری زباله های اطراف روستا به عنوان یکی از برنامه های این سازمان مردم نهاد صورت گرفت و در همین راستا طی روزهای آینده جام فوتسال با حضور جوانان خود روستا و با شعار مبارزه با مواد مخدر نیز برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان مردم نهاد آمانج گفت: انتظار می رود که در سایه همکاری و حمایت های مسئولان استانی و شهرستانی بتوانیم در تمامی حوزه ها آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و ورزشی فعالیت های را در روستای هشمیز و سایر روستاهای اطراف داشته باشیم.

روستای هشمیز با جمعیت نزدیک به دو هزار نفر در بخش سیروان شهرستان سنندج واقع شده و علاوه بر اینکه دارای معماری منحصر به فردی است، در بخش های کشاورزی از جمله تولید توت فرنگی یکی از مناطق نمونه نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور است.